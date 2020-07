Política de estado y anexos

El pueblo, que es el que decide en las urnas, es probable que tenga una idea de qué es la Constitución, cuáles son las funciones del Estado, qué es una ley y qué es un reglamento. Pero, ¿de una política del Estado? ¿Será una obligación de cumplimiento puntual como lo son el pago de pensiones alimenticias, los tributos o el extenso campo de obligaciones que deben ser acatadas por gobernantes y gobernados? Comprende, por tanto, disposiciones expedidas como manda la Constitución y se cumplen de manera obligatoria, so pena de alguna sanción.

Para el efecto, es necesario admitir que es una obligación cívica no confundir al ciudadano para que decida sobre un concepto abstracto que tiene asidero y explicación en la Doctrina o Filosofía Política, pero no en la práctica democrática del sufragio.



La inquietud expuesta en las líneas anteriores nace de las preguntas 2 y 3 de la Consulta Popular propuesta. Considerar -pregunta 2- que el pueblo ecuatoriano tendría dudas de que se dicten leyes y más instrumentos para favorecer a los pequeños productores y artesanos es provocar a Perogrullo.



Respecto a la pregunta 3, de claro carácter estatista, que debe alterar a los liberales económicos, es obvio que la decisión será en el sentido positivo. Por lo menos, así lo ha decidido el líder socialcristiano “urbi et orbi”.

En una interpretación generalizada, una Política de Estado es una meta jurídica. Se trata de un compromiso con piso histórico que se refiere a la sociedad y al Estado mirando al futuro, como en otras épocas los demócratas cristianos consideraban “el bien común”.Una planificación estratégica, acordada sobre un resultado plebiscitario que a diferencia de los planes concretos y en desarrollo, guía a un país a largo plazo. Es más científico y moral, que la lucha política contingente.



El verdadero problema de una consulta popular no son las preguntas con textos generalmente de buenas intenciones, que el pueblo sufragante entenderá a la primera lectura. Por el contrario, los anexos son cuerpos legales de intrincada lectura concordancia e interpretación. Ya no son un breviario para pastores, sino cambios legales que contienen la verdadera intención de la propuesta política. Llama la atención, por lo tanto, que no se conozca el texto de esos proyectos que despertarán enconadas disputas jurídicas. Este procedimiento de pregunta tiernas y complejos contenidos en los anexos debe estar recomendado en algún capítulo de El Príncipe. Un antecedente importante fue lo ocurrido con la Constitución de Montecristi que nos rige.



Luego del texto aprobado se incluyeron 30 disposiciones transitorias que eran el núcleo histórico y político de la constituyente. Para complementar la maniobra se incorporó el Régimen de Transición con otras 30 disposiciones. El pueblo voto para una constituyente que elabore una nueva constitución, pero no para textos de contrabando que consolidaban la esencia de un poder autoritario. Después preguntan ¿y de dónde nació el correísmo?