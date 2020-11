Los poderosos

En este artículo voy a referirme a la extraordinaria entrevista que le hizo el periodista Andrés Carrión al ex presidente Oswaldo Hurtado en el mes de agosto pasado. Como siempre el Dr. Hurtado estuvo brillante. Presentaré un acopio de la entrevista. Dijo “yo era muy pesimista sobre el futuro económico y político del Ecuador. No veía una sola puerta, ninguna ventana abierta, ni siquiera resquicios por los que pudiera pasar la luz para darnos un poco de optimismo. Bueno, esto ha cambiado y la circunstancia hoy es diferente porque Correa fue sentenciado. Antes el país estaba en un callejón sin salida, un escenario probable era que el Gobierno ecuatoriano no tenga ni para pagarle el sueldo al Presidente de la República”… siguió diciendo, “Correa fue el hombre más poderoso que ha tenido el Ecuador en su historia, no creo que haya otro ecuatoriano, u otro presidente, u otro dictador más poderoso que Correa. Controlaba todo, nada se le escapaba”… “Si un hombre tan poderoso está a punto de ingresar a la cárcel y si no lo hace es porque está prófugo de la justicia. Pienso que otros políticos se cuidarán y no robarán”.

En mi opinión, esta sentencia ejemplar en contra de Correa y diez más por “delincuencia organizada”, se debe a la extraordinaria gestión de Diana Salazar, la Fiscal del Ecuador, que logró en tres años de lucha sentenciar a Correa y su mafia íntima; además hay que parar a raya a los jueces y abogados deshonestos que abundan en el país.

Lo único que puede sacarnos de la pobreza será el fortalecimiento de nuestras instituciones. Lo países sin instituciones son abusados y asaltados por los políticos de turno. Un ejemplo actual, es lo que ocurre en Estados Unidos, a pesar de haber elegido en el pasado a un Presidente populista como Trump (pecado mayor); con todo el poder que tiene gracias a las instituciones poderosas y ejemplares, no se podrá reelegir. Perdió las elecciones y el Tribunal Electoral, institución ejemplar, doblega al poderoso Trump y Biden es el futuro presidente de Estados Unidos. Propongo 4 estrategias adicionales que creo ayudarán al Ecuador:

1. En los hogares hay que revivir la cívica y los valores.

2. Hay que detectar, procesar y cancelar a los empleados públicos deshonestos, que están en los gobiernos central y provinciales, ministerios, IESS, políticos, los sectores petróleo, minas, caminos, educación y decenas de otros más.

3. Todo político que aspira a un cargo público debe haber cursado, por lo menos, una maestría.

4. Las universidades deben ofrecer cursos gratuitos en educación continua sobre valores, principios y ética, abierto a todo el público, especialmente a los funcionarios de los gobiernos central, seccional, IESS, etc. Las universidades solo cobrarían por los diplomas que otorga.

Finalmente, cambiando de tema, advierto que luego del 24 de mayo seremos testigos de decenas o cientos de paros, huelgas, amenazas, vandalismo, en contra de cualquier gobierno que gane.