La riqueza de una persona, familia o grupo económico, sin duda, embiste de poder, influencia y exposición a sus miembros ante la sociedad, lo cual per se no es malo, sino una realidad social y natural; sin embargo, se debe tener presente que, más poderoso que el poder económico es el Poder Político, y es justo por ese motivo que, muchas (no todas) de las fortunas apuestan – entiéndase apoyan y/o financian – a tal o cual candidato, incluso discreta pero simultáneamente a los caballos ganadores (finalistas) – cuál carrera de un hipódromo “político” -. Sin perjuicio, también por supuesto, de aventurarse – en ciertos casos – con candidatos propios de su núcleo familiar o íntimo, todo lo cual – sin generalizar – a efecto de proteger sus industrias e intereses ante cualquier escenario futuro e incierto, percibido como una amenaza.

Evidentemente, pueden existir otros motivos también, tales como un auténtico y desinteresado ánimo de servicio a la patria, por un reto personal, vanidad, venganza, un deseo irresistible de enriquecimiento o, una mezcla de éstos, etc….

El poder del dinero colocándose prudentemente atrás, cede entonces el paso al poder político, ya que sabe bien que, este al final del día es el que manda, decide o por lo menos poderosamente influye en un momento dado, pese a que, de alguna u otra manera conviven ambos tipos de poderes, entre abrazos y traiciones, entre sonrisas y aplausos, algunos sinceros y otros no tanto, el uno en primera y el otro en una importante segunda fila, pero ambas apetecidas butacas, pero que paradójicamente en cierta medida, reflejan su debilidad y fragilidad en razón de la temporalidad, todo lo cual, expuesto al vaivén del compás del galopante y cambiante viento de la conveniencia política y de su influencia en la justicia.

Por otro lado, la resolución estatal que afecta brindar el servicio de telecomunicaciones por cable submarino a la empresa liderada por la ya no tan poderosa familia Topic, así como, la sentencia (en primera instancia) que condena a Danilo Carrera a diez años de prisión por el caso Encuentro, nos deben invitar a reflexionar al respecto, independientemente de la culpabilidad o no de los aludidos, la justicia decidirá cumplidas las instancias respectivas.

Ni el poder del dinero ni el poder político (efímero por esencia democrática), por más que estén asociados e incluso compartiendo por excepción primera fila, a la larga, si no se hacen las cosas bien, nada garantizan…

Sin embargo, algunos, si no muchos pensarán, peor es nada…