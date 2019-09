El periodista y pensador inglés Peter Watson escribió La Edad de la Nada, un libro de 836 páginas sobre el mundo después de la muerte de Dios, traducido al español en 2014. Un panorama del esfuerzo intelectual para construir un mundo estable al margen de la religión, a 130 años de la proclama “Dios ha muerto” del filósofo alemán Federico Nietzsche. Un libro fascinante de alegre serenidad. Un libro triste de vacío y tedio.

Hoy está de moda el israelí Yuval Noah Harari con sus libros Sapiens o de animales a dioses; Homo Deus, una reflexión sobre el futuro de la humanidad y de la religión descrita ésta como normas de conducta, basadas o en lo sobrenatural (divinidad) o en leyes de la naturaleza de las que se deriven juicios morales; 21 lecciones para el siglo XXI sobre desafíos tecnológicos y desesperación y esperanza, verdad, resiliencia.



Ante el caos de la información, la claridad es poder.



Conozco a un cazador furtivo y le quiero, nacido en Sibambe, a la sombra de la Nariz del Diablo. Profesor de claridades. Maestro en afectos hondos, a veces tristes. Experto en contemplar la naturaleza, la humanidad, la majestad de Dios.



Este amigo ha hecho suya la frase de San Agustín: “La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios”. Y vive al pie de la letra el dicho del paleontólogo y filósofo francés, el religioso jesuita Pierre Teilhard de Chardin: “Recuerda / cuanto te reprima e inquiete es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, adora y confía…”.



Nelson Campos Espinoza ha escrito Plegarias del hombre. Brevísimos ensayos literarios, místicos y humanos sobre la naturaleza, el hombre y Dios. Para quienes tienen la mente libre de prejuicios y el corazón como un manantial, estas páginas son una luz en el camino. Campos suena convencido y sus humildes certezas son contagiosas. Nelson está enfermo de Jesús El Nazareno.



Curiosamente, el libro está financiado en gran parte por las madres carmelitas descalzas del Carmen de la Asunción de Cuenca asomado sobre la Plaza de las Flores, señalada por la National Geographic, en primer lugar, entre los mejores mercados de flores al aire libre.



Tal vez todo lo dicho aquí se resuma en los versos del exministro de Educación Raúl Vallejo en Missa Solemnis: “Trompetas terrenales resuenan / ¡Dios ha muerto! / ¡Dios ha muerto! / Es inútil que te bendiga y que te adore / me dicen los hombres / con su insolencia a cuestas / que han viajado por el espacio / y no te han visto! (…) Tu mudez es un trueno que me aterra / responde a las plegarias de tus hijos / desterrados / perseguidos / torturados / sin patria / sin hogar / sin vestidos. /Yo sé que estás sin que estés / Responde, Abba, a los que creemos sin ver!”

Nota. Nelson, La Churona te envía hoy -es su día- un beso maternal. Y a ti, Raúl, me dice que te diga “Todos tus pecados te han sido perdonados”.