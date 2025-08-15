El Presidente de la República ha dispuesto una serie de reorganizaciones en el aparato estatal, mediante el Decreto Ejecutivo 60, emitido el 24 de julio pasado. Su objetivo declarado es optimizar el gasto y hacer más eficiente la administración pública. Entre estas medidas, la fusión de la Secretaría Nacional de Planificación con la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete destaca por su profundo impacto en la estructura y el rol de la planificación en el desarrollo del país.

A simple vista, la medida podría interpretarse como un paso audaz hacia la simplificación del Estado. Sin embargo, las funciones y el marco legal de ambas instituciones revelan que, lejos de ser un avance, esta fusión podría representar un retroceso significativo para la planificación del desarrollo del Ecuador. Al desmantelar una entidad con un mandato tan importante como la planificación nacional, el gobierno corre el riesgo de sacrificar la visión a largo plazo por la gestión operativa del día a día.

Históricamente, la planificación en Ecuador ha sido un pilar fundamental para articular políticas públicas y proyectos de inversión a fin de alcanzar objetivos de bienestar social y crecimiento económico. En su momento, la Senplades fue la institución rectora del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con funciones específicas que incluían la elaboración y actualización del Plan Nacional de Desarrollo, la coordinación de la inversión pública, el seguimiento y evaluación de políticas públicas, la asistencia a los distintos niveles de gobierno en la formulación de sus propios planes y programas.

La esencia de la Senplades no era solo administrar, sino también concebir, articular y monitorear una visión estratégica para el país. Se orientaba a asegurar que las decisiones políticas y económicas estuvieran guiadas por un marco coherente, evitando la improvisación y la duplicidad de esfuerzos.

En contraste, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete ha tenido un enfoque más operativo y de coordinación interna del gobierno. Sus principales atribuciones, según su base legal, se han centrado en el asesoramiento al Presidente de la República en la coordinación de las políticas del Ejecutivo, la gestión del Gabinete Ministerial y el control de la gestión pública.

Si bien estas funciones son importantes, su naturaleza es principalmente administrativa y de control. Su objetivo es asegurar que la maquinaria estatal funcione de manera eficiente, no de trazar el rumbo estratégico de la nación.

La fusión de la Senplades en una Secretaría con un perfil predominantemente administrativo plantea serias dificultades para articular en un cuerpo único dos racionalidades diferentes. La dinámica del cumplimiento de las funciones de cada una de las instituciones puede encaminar a la subordinación de la planificación (o lo que quede de ella) en la lógica de la gestión administrativa. Este cambio tiene varias implicaciones negativas: la capacidad de incidir en las decisiones de todos los ministerios que pierde Senplades diluirá sus funciones y su capacidad de rectoría se verá mermada. Sin un ente rector fuerte que coordine la inversión y los proyectos, existe el riesgo de que cada ministerio o institución actúe de manera independiente, resultando en políticas públicas desarticuladas y recursos malgastados.

La planificación es el pegamento que mantiene unida la acción del Estado; al debilitarlo, la cohesión se pierde; no es un lujo burocrático, sino una necesidad imperativa para cualquier país que aspire a un desarrollo sostenible y equitativo. Su desmantelamiento, o su absorción por una entidad con un enfoque diferente, pueden tener un costo muy alto para el futuro del Ecuador. Se corre un riesgo innecesario, pues, bajo el pretexto de la eficiencia se puede socavar la capacidad del Estado para pensar y actuar estratégicamente. La forma en que se ha llevado a cabo esta reorganización levanta serias preocupaciones, pues la institucionalidad del país sufre un gran revés.

La planificación es la base para la toma de decisiones informadas, la asignación eficiente de recursos y la rendición de cuentas. Si se renuncia a esta capacidad, el país se arriesga a transitar sin un rumbo claro, reaccionando a las crisis en lugar de anticiparlas. La planificación, en este contexto, no es un obstáculo para la administración, sino su guía indispensable. El Decreto 60 no podrá ser recordado como un paso hacia la eficiencia, sino como un gran paso atrás para el desarrollo del país.