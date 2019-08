El piquero de patas azules

Nadie lo vio llegar. Un turista que paseaba por la playa al caer del día, tropezó con una sombra junto al agua. Era un pájaro que, desorientado, apenas se sostenía sobre sus patas. Un pequeño grupo de curiosos pronto se congregó a su alrededor.

Susurrando tímidamente y como con respeto, se preguntaban de dónde vendría el ave, porqué estaría varada en esa playa. “Es un piquero de patas azules -dijo uno- nativo de las Galápagos”; otro, tocando casi sus plumas, le corrigió: “Los piqueros viven también en la Isla de la Plata”. Algunos insinuaron llevarlo a un veterinario, pero sus palabras cayeron en el vacío, quizás porque la playa estaba lejos de cualquier poblado en donde fuera posible encontrar ayuda profesional. Cuando sugirieron alimentarlo, una joven se apartó y regresó luego con pedazos de pescado que el ave no quiso ingerir.



¿De donde vino el piquero de patas? ¿Podría el vigor de sus poderosas alas trasladarlo desde las lejanas Galápagos? ¿Habrá formado parte de un grupo del que se separó y al que ya no pudo alcanzar perdiéndose en el espacio?



Hermosa y vigorosa especie, acostumbrada a volar sin mover apenas las alas, a recoger el viento cálido y dejarse arrastrar por las corrientes hasta dominarlas, a observar el basto panorama desde las alturas para lanzarse al mar como un relámpago, tan pronto los reflejos de un cardumen orienten su ataque certero, no parecía probable que fuese el agotamiento la causa de su desgracia. ¿Desconoció acaso las leyes de su grupo y fue condenado a continuar en soledad su interminable vuelo? ¿Fue víctima voluntaria de ideales que abrieron sus alas para elevarlo a inalcanzables alturas de donde los dioses le precipitaron contra la realidad del mar subyacente?



El piquero empezó a temblar, perdía fuerza y, a punto de sentarse sobre la arena, levantó su agonizante pico y miró con indiferencia a los curiosos. Uno de estos trazó un círculo alrededor del ave. ¿Fue para impedir que alguien se acercara a molestarlo, o para negarle la poca asistencia que todos querían darle, o para abandonarle a su suerte?



Poco a poco se deshizo el grupo y el ave quedó sola, lejana para todos, en el centro del círculo, como si marcara el eje de un espacio infinito. Cerró la noche y desapareció el ave. La mañana siguiente, dos personas retornaron, recorrieron con ojos de pregunta el lugar y siguieron su camino.



Pero la historia no terminó así. La joven que intentara alimentar al piquero volvió, en medio de la noche, y lo llevó consigo para protegerlo. Al salir el sol lo encontró yacente, de costado, muerto. Pensó entonces que la naturaleza había cobrado su irremediable cuota al piquero para mantener el orden universal, y que el ave volaba ya hacia los cielos profundos, libre de toda atadura de mares, playas, vientos y corrientes.