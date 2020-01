¿Dónde están el piloto y el outsider?

El Gobierno parece sentirse cómodo flotando en su política de anuncios antes que de ejecuciones, pese a que aún falta la tercera parte de su mandato. El Secretario general de Gabinete de la Presidencia hizo el martes el balance de los dos meses de trabajo del Plan Toda una Vida. Según él, más de 260 brigadas en más de 200 parroquias y comunidades han brindado más de 178 000 “atenciones” a la ciudadanía.

Se trata de un caso de eficiencia inédito. Bastaría que mantengan el ritmo y el 24 de mayo del 2021 habrán hecho 1 600 000 atenciones. Y si hubiesen trabajado desde el inicio, habrían sumado 4 300 000 “atenciones”.



Todos sabemos que las cifras sobre vivienda están lejos de las metas, no se diga las del empleo. El inusitado empuje de los brigadistas, al parecer, se reduce a una disputa política con la dirigencia indígena. Pero el Vicepresidente definitivamente no tiene vocación ni aplomo para un país en crisis, y sobre todo ya no es una novedad, ya no es el “outsider”.



Tan distorsionada está la política de comunicación, que una falla en el mantenimiento del acueducto La Esperanza quiso venderse como un acto heroico del que otros tienen la culpa. Desde luego es importante saber qué hay detrás y quiénes son responsables de que 250 000 habitantes de Manabí se hayan quedado sin agua, pero no puede serlo el viaje de un técnico para comprar una tarjeta en Brasil, y otro tipo de detalles de cocina interna.



Se nos vende el indispensable pacto social con las comunidades en Sucumbíos como algo novedoso, pero no se muestran los resultados de la tan anunciada venta de activos. Más todavía, se quiere mantener a una empresa arruinada como Tame con la promesa de que en 2021 habrá logrado el equilibrio, y se promueven sus importantes vuelos en la región amazónica, pero la aerolínea no es la única que lo hace a precios bajos, además con dinero de los organismos seccionales.



Si ya es poco probable que Sonnenholzner pueda, en el 2021, gustar y ganar, frente al predecible cansancio del electorado ante los lideres tradicionales, tampoco el Gobierno tiene cuadros jóvenes. La ministra más poderosa no tiene pegada, pero además su corazón político apunta hacia la derecha costeña.



¿Dónde está el “outsider”? Quienes piensan en Juan Carlos Holguín creen tener la respuesta pero temen que no arrastre suficientes votos. Un ala socialcristiana piensa que la opción está en Tungurahua, con Esteban Torres, aunque sus posiciones conservadoras alejan al gran público objetivo, los jóvenes.



La izquierda está forjando una alianza, como en ocasiones pasadas, mientras la derecha va dividida otra vez. Las oportunidades para el correísmo siguen ahí, si no hay procesos judiciales en firme y su figura central participa para otro cargo que no sea la Presidencia. ¿Y la centro izquierda existe o la devoró el correísmo? ¿Ahí está el “outsider”?