Y del petróleo, ¿qué?

Durante muchos años el país ha dependido del aprovechamiento de los recursos petroleros, mantenemos una importante deuda que está ligada con su producción y seguimos atados a ella, el marcar las pautas adecuadas y sostenibles para continuar contando con esos ingresos es imprescindible, sin que esto signifique descuidar políticas de conservación y protección del medio ambiente.

Ahora estamos en manos de la EP Petroecuador fusionada, se debe conseguir que esa empresa remendada pase por una verdadera transformación, que tenga una estructura organizacional ágil y eficiente, estados financieros auditables, un sistema contable bajo normas internacionalmente reconocidas, procesos e indicadores que permitan evaluar y comparar sus resultados, sistemas de contratación claros, transparentes y ágiles, con una política anticorrupción hecha a su tamaño, estructura, operaciones geográficas, etc. y con evaluación periódica de sus riesgos. El no hacer nada en este sentido nos llevara a concluir que el paso repetitivo y mal dado de una absorción, como las efectuadas entre Petroecuador y Petroamazonas y las anteriores, lo único que persigue es la desaparición de la petrolera estatal.



Se vive un franco retroceso, la nueva empresa se encuentra maniatada, parte de sus actividades vitales se han visto detenidas o entorpecidas porque no cuenta con las herramientas de gestión necesarias, esto a pesar de los anuncios oficiales de que se hizo un trabajo cuidadoso para garantizar la continuidad operativa. Un ejemplo del momento, real y catastrófico, mientras en el mes de enero 2021 la producción promedio fue de 417.463 en febrero esta cayó a 413.891, barriles por día. El día 28 de febrero su producción fue de 399.123 barriles, por debajo en aproximadamente 14.000 de la meta fijada. En contraposición la cotización del barril del petróleo WTI en el mercado ha subido a más de USD 60.



Nuestro mayor volumen de reservas se encuentra en los campos que están bajo su tutela, se ha determinado que en algunos de ellos se han perforado más pozos de los necesarios, efectuando inversiones que no se podrán amortizar. De manera urgente hay que poner atención para que eso no siga ocurriendo y se ejecute un plan serio de aumento del nivel de producción con trabajos de reparación y reacondicionamiento de los pozos existentes.

En la prensa se anunció que, con la fusión, 147 millones de dólares es el ahorro estimado en salarios y con la eliminación de 400 puestos duplicados y vacantes, es importante conocer que con anterioridad a la unificación, solo en Petroecuador, se estimó, en un diagnóstico realizado por una consultora del sector, reconocida a nivel mundial, que con una operación profesionalmente bien llevada se pueden obtener ahorros aproximados, en gastos en el orden de USD 350 millones y con la liquidación de activos improductivos aproximadamente USD 1 600 millones.