La pesadilla de Tales

Heidegger comenzó uno de sus célebres cursos recordando una anécdota que la tradición atribuye a Tales de Mileto, el primer filósofo conocido, quien provocó la risa de su criada cuando cayó en un hoyo por haber caminado mirando a las estrellas. El pensador de Friburgo dijo que, por consiguiente, se puede decir que la filosofía es algo que hace reír a las criadas.

Pues bien: ocurre que sin ser pensador ni filósofo, hoy me he sentido como Tales. Como quien se sostiene de un clavo ardiente para no caer en el abismo, he estado aferrándome a la ilusión de un cambio constitucional que permita por fin armonizar la estructura del Estado con la constitución real de nuestra compleja sociedad; pero de pronto he caído en cuenta (y este es el hoyo) de la condición en que hoy nos encontramos. Una condición cuya mejor imagen sería la de un navío que va al garete, sin timonel ni timón, sin remos ni velas, librado a la suerte de las corrientes marinas que le arrastran de un lado para otro. Y al caer en este horrible hoyo que es la realidad, tan lejos del cielo en donde proyectamos nuestras ilusiones, he oído a mis espaldas una sonora carcajada. ¿Quién ha reído? Lo que la venerable anécdota del fundador de la filosofía atribuye a una criada, en esta pesadilla que estoy viviendo corresponde con honores a la burocracia de alto coturno y a la inefable casta de los políticos profesionales.

Sí, son ellos los que se ríen de cualquier opinión que sea favorable a un cambio estructural del Estado: saben que, independientemente del espíritu que anime a cualquier Constitución y a cualquier ley, son ellos quienes tienen la última palabra. Hay que oír, por ejemplo, las sesudas argumentaciones de los altos funcionarios que se engarzan en una disputa de atribuciones, amenazándose mutuamente con destituciones que no llegarán a ocurrir, porque no faltará el sabio que arregle el diferendo y cambie toda la situación de la noche a la mañana, pero al más puro estilo Gatopardo.



Después de haber caído en este hoyo, leo que un organismo internacional predice nuevas agitaciones sociales en América Latina después de la pandemia. Alude al Ecuador, donde no se ha resuelto ninguno de los problemas que provocaron las jornadas de octubre: al contrario, se han aumentado nuevos problemas derivados de la corrupción, de la miseria, del errático manejo de la pandemia, y para colmo, de las pasiones encrespadas que son propias de cualquier proceso electoral.



La conclusión es una pregunta sin respuesta: ¿saldremos de todo esto con reformas de la ley fundamental, o necesitamos aterrizar en eso que llamamos realidad? Quizá no es solamente en la ley, sino en el seno mismo de la sociedad, donde hace falta la reforma. Una reforma que pasa necesariamente por un cambio cultural, porque es un cambio de valores –más difícil, por tanto, que la redacción de un nuevo texto constitucional.