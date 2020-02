Poder perpetuo, cáncer social

El modelo diseñado para perpetuarse en el poder es un cáncer que no mata al que lo porta sino que se expande, pernicioso, por la sociedad.

Para que un sistema político funcione y se ventile sanamente no hay mejor fórmula que aquella que permite y promueve que distintas fuerzas lleguen al poder.



En el esquema de concentración de poder que padeció el Ecuador por una década, el disfraz democrático fue una mascarada.



Una fuerza, que a su vez decía interpretar la suma d e muchos grupos y colectivos sociales, llegaba a Carondelet a nombre de acabar con el viejo poder de los partidos.



Y contra un sistema de algunos partidos de distinta tendencia y vertiente ideológica se empezó a construir un modelo vertical, autoritario y con fachada democrática. A esa fachada contribuyó el ganar las elecciones con buena suma de votos; despreciar al poder legislativo que expresaba la diversidad de partidos hasta aniquilarlo; convocar a una Constituyente, redactar con estructuras totalitarias una carta Constitucional férrea; y adornar al tronco del poder Ejecutivo con un legislativo sumiso, una justicia dependiente y otras instituciones elevadas con alta dosis de demagogia a categoría de funciones del Estado, que en el fondo operaron como dependencias del Ejecutivo. Y ya está. Así se enquistaron en el poder quienes ansiaban modelos totalitarios ya anacrónicos pero accedían por la vía del voto y un discurso plural para luego denostar o destruir a todo aquel que piense distinto y se atreva a profesarlo. Persiguieron a indígenas y sindicalistas y pisotearon la libertad de ex presión.



A diferencia de largos regímenes instalados en torno a caudillos y líderes fuertes, para el caso se podría ilustrar con Francisco Franco o Fidel Castro en dos orillas del océano (y también de la política), estas nuevas estrategias simulan alternancia.



La búsqueda de enemigos a los que señalar como el imperialismo - que existe, bien es verdad - o la ‘partidocracia’ o las cúpulas empresariales y factores de poder, es clave.



Otra táctica adoptada es ir copando poco a poco la estructura de poder. Empezando por las cabezas, como ya señalamos, hay que llenar al aparato del estado de fieles a la causa. Así, la continuidad se garantiza y la fidelidad se ata al empleo seguro. Una grey.



Un sistema de justicia que se pervierte, como el que vemos que operó y acaso opera en Argentina garantiza la impunidad. Murió el juez Bonadío, uno de quienes se atrevieron a encarar las atrocidades del gobierno más corrupto de la historia. A Muchos nada importa, millones votaron por el modelo de la cúpula corrupta y ahora derrotarlos será complicado, los jueces se alinearán rápido y la justicia no llegará de modo fácil. El esperpento del país sureño puede ser un buen espejo para nosotros. Si aquí la justicia no actúa firme y pronto volverán las oscuras golondrinas, esta vez en forma de buitres; ahora vendrían con todo y ‘por todo’ (si algo dejaron) ; buscarán perpetuarse con cinismo. Una historia que no tendrá fin. O, sí, el fin de la república.