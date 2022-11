Periodismo responsable

El ejercicio del periodismo es complejo, difícil y demanda autenticidad, ética, ponderación y un esfuerzo de objetividad. No se pide neutralidad -que no es posible - al igual que esperar una asepsia total. Se demanda actuar desde los valores. El periodismo serio y responsable no es la precipitada conclusión sin el contraste ni la verificación. Contrastar la información, considerar otros puntos de vista, averiguar, sin mutilar la versión, sin descontextualizar. La veracidad es un imperativo. La verificación y la contrastación es una tarea obligada.

El comunicador construye historias a partir de problemas específicos y no forja historietas. No se erige en el vicario de la moralidad, ni en predicador de rencor. Tiene el deber de informar y comunicar, sin disfrazar los odios y enconos con la información. Transmitir la noticia que se derive de hechos. No elevar a noticia el chisme amplificado, ni desde el rumor que sentencia y condena. Periodismo no es el ataque personal o la liviana descalificación. Se supone que los supuestos se indagan y que las versiones se verifican.

No es un comunicador responsable quien manipula e inventa narrativas de insidia, archivando la ética y los principios deontológicos. No es periodismo, cuando desde el cuchicheo se sacan arbitrarias interpretaciones, ahí, donde se esconden intereses, a veces inconfesables. Cuando se ignoran los valores y principios y se exhibe un impúdico narcisismo de la infalible vanidad.

Pero a veces, en el periodismo también está presente el populismo y el espectáculo, que pueden divertir y distraer, atraer las miradas, pero que afectan a nuestra frágil democracia.

El ánimo por escandalizar antes que informar, el adjetivar antes que averiguar. Caer en las tentaciones del protagonismo y la espectacularidad. En el encargo de destruir, cuando intereses e interesados actúan detrás.