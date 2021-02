El peor pecador

Existen muchos argumentos contra los sistemas marxista-leninista-socialistas del siglo 21. Destruyen la producción y generan miseria, hambre y muerte por falta de luz, agua y medicamentos. Prohíben pensar y expresar ideas contrarias a las que quieren imponer. Se roban elecciones. Asesinan a sus opositores. Mienten sin piedad para negar sus fracasos. Estimulan niveles tan indecibles de corrupción que muchos de sus jerarcas terminan riquísimos.

Pero cometen un pecado aún peor: degradan intencionalmente a los millones de seres humanos a quienes seducen – sí, seducen, como el más vil de los rufianes que seduce a una chiquilla de 15 años, la llena de ilusiones, la deflora y le arruina la vida – con promesas que saben que no van a cumplir.



Los Perón, Castro, Chávez, Maduro, Kirchner, Ortega del mundo seducen a personas que han carecido de adecuadas oportunidades, robándoles su dignidad a cambio de la falsa promesa de hacerse cargo de ellos. No de darles la oportunidad de volverse adultos maduros, libres para y capaces de enfrentar sus propios desafíos y realizar sus propios sueños, sino adultos en cuerpo, pero limitados en su crecimiento interior, temerosos de y hasta hostiles hacia la libertad que sus amos les enseñan a considerar peligrosa.

He citado antes y vuelvo a citar a Alexandr Solzhenitsin, quien se dejó seducir por las falsas promesas del régimen soviético. En su poderosísimo “El Archipiélago Gulag” escribe que de joven recién seducido, fue admitido a una academia militar y pensó, extático, que nunca más tendría que pensar por sí mismo. ¿Habrá peor pecado que inducir a un joven a menospreciarse tanto que renuncie a su capacidad para razonar, creer, soñar, crear, vivir, sentir, ser plenamente humano? Con el tiempo, Solzhenitsin se dio cuenta de los horrores de la sociedad soviética, la denunció, pasó años en prisiones y campos de trabajos forzados, y al fin logró huir de aquel infierno.



Pero los seductores siguen al acecho. Y mientras quienes nos oponemos a ellos nos distraemos en seguir esgrimiendo viejos argumentos que impiden su pleno desarrollo, seguirán habiendo jóvenes a quienes seguirán seduciendo esos seductores con crueldad y malicia envueltas en cantos hipócritas de “liberación” y “bienestar”.

Menciono algunos de esos viejos argumentos con los cuales nos distraemos: que los valores se enseñan por imposición y con castigos; que la educación sexual estimula la sexualidad; que la libertad es peligrosa así que mejor no creemos gente libre; que la homosexualidad es un pecado; que la mujer debe someterse al hombre; que los políticos y el Estado van a resolver los problemas sociales.



La manera de lograr que gente joven pueda defenderse de los seductores es hacerles libres y fuertes, no dependientes y débiles. No existe objetivo más noble.