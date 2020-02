Peor que el cornavirus

La tuitera narra, muy suelta de huesos e incluso irritada, que cuando quiso pasar por la caja exprés del supermercado, destinada a quienes llevan hasta 10 productos, no le atendieron porque llevaba 16, pese a que iba con su nieta de 6 años.

No se explicaba como era posible que no la dejaran salirse con la suya. La indignación en twitter frente a este comportamiento fue mayoritaria, pero no faltó quien lo justificara. Una tuitera se preguntaba que “¿cómo así están utilizando esta red social para dar lecciones de moral?” y que “¿por qué tanto drama?”, y otra, más audaz todavía, sostenía que “quienes se ofenden lo hacen porque no se les ocurrió primero”, tachándolos de “hipócritas”.



En un reciente artículo titulado “Deshonestidad contagiosa”, Dan Ariely y Ximena García – Rada, señalan que, a través de sus estudios y experimentos, han descubierto que la corrupción se propaga de persona a persona como una enfermedad, una vez arraigada, es muy difícil de erradicar. Lo que sucede, dicen, es que las normas sociales asimilan a la corrupción como normal. Es decir, conocer que alguien está pagando sobornos a cambio de trato preferencial, ocasiona que las personas sientan que es aceptable pagarlos, y de la misma forma, pensar que otros creen que recibir un soborno es aceptable hará que una persona se sienta más cómoda al aceptarlo. De esta forma, el soborno se vuelve la norma y afecta el carácter moral de las personas. Sin ir más lejos, recordemos el caso “Arroz Verde”.



Ecuador ocupa la posición 93 de 180 en el Índice de Transparencia de 2019, con un puntaje de apenas 38 sobre 100, ubicándose como un país muy corrupto, mientras que, de acuerdo con el último informe del Barómetro de las Américas, está entre los países con más altos niveles de victimización por corrupción del continente, pero a su vez, es uno de los que muestran mayores niveles de tolerancia hacia ésta, encontrándose, además, que quienes han sido sus víctimas tienen más probabilidades de justificar el pago de sobornos que quienes no lo han sido.



Las conclusiones de estos estudios parecen indicar que en Ecuador la corrupción se ha normalizado, convirtiendo sus prácticas en un medio aceptable para obtener resultados beneficiosos, socializándose, institucionalizándose y racionalizándose. Y así, tenemos a una señora, acompañada de su nieta pequeña - de quien seguro será modelo de comportamiento- intentando hacer una “viveza criolla”, indignándose porque no le resulta, y a gente justificándola.



Es que la corrupción funciona así, estimado lector, como una enfermedad peor que el coronavirus porque es más complicada de controlar, más difícil de erradicar y con consecuencias aún más funestas porque pervierte las normas sociales. Del coronavirus seguro pronto habrá una vacuna, ¿de la corrupción?