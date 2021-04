Pensar, y la capacidad de hacerlo, es tal vez la “peculiaridad” más propia del ser humano que lo diferencia de otros animales. Su acepción lingüística (así, sin artículo que preceda al vocablo) como esfuerzo mental para formar un juicio, tiene connotaciones filosóficas y psicológicas -con trascendencia social- de profundidad.

En Descartes tenemos a un filósofo referente para el análisis del pensamiento. En una de sus Meditaciones Metafísicas comprende a la “cosa pensante” como mente, entendimiento, alma o razón; es de su esencia, dice, el dudar, entender, afirmar, negar, querer, no querer, imaginar y sentir. Por ende, pensar no es facultad exclusiva de la percepción intelectual o del cerebro; tampoco de la sola apreciación de los sentidos físicos. Pensar entraña también un involucramiento del ánima, del espíritu, de la conciencia. Cuando el hombre “piensa” está obligado a discernir en términos de lucidez ética, de penetración en la naturaleza del hecho, objeto o factor objeto del pensamiento.



Entre los estudios ya no filosóficos más recientes en la materia, se encuentran las llamadas “teorías conductistas”, para las que el pensamiento es una forma no observable del lenguaje, es decir una locución interiorizada. J. R. Kantor, sicólogo estadounidense, la concibe como el proceso preliminar a un acto; la anticipación de la mente a una actividad. En un plano psicológico, entonces, pensar es un tipo de comportamiento conductual que nos lleva a una actuación. De allí que para J. Piaget, epistemólogo y psicólogo suizo, el pensamiento es una adaptación que opera en los esquemas, que son a la vez el resultado de encuentros acomodadizos con el medio.



La fusión de los componentes “de-l” pensar se da en el “sentido común”, entendido como la necesaria, más bien indispensable, síntesis a título de recapitulación hacia un pensamiento fructífero. De allí que la mera intelectualidad o formación académica del hombre, en modo alguno garantiza su desplazamiento en un buen pensar. El sentido común permite al ser humano intuir los efectos y consecuencias de sus actos, como resultado de su osadía reflexiva; se traduce como virtud que identifica moderación, cordura, prudencia… sensatez. Creemos que el sentido común es manifestación del pensamiento bajo su teoría conductista.



Para la sociedad, consorcio de personas con intereses no siempre afines, todo y cualquier pensar, inteligente o no, carecerá de validez a menos que se traduzca en efectividad. El pensamiento “social” es inútil desde el instante mismo en que su pragmatización, en lugar de aunar en beneficios, genera distorsiones que contradicen (el) pensar como solución a las injusticias del conglomerado humano. Intuir y/o pensar es sinónimo de “comprender”. Los actores sociales que no comprendan los problemas de sus congéneres menos favorecidos jamás podrán -bien- pensar.