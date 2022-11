Paz para Ecuador

El primero de noviembre marcó la historia del país. Por primera vez en la historia nos levantamos con más de 10 ataques terroristas en varias ciudades .Los datos de la Policía Nacional son alarmantes: la tendencia de la tasa de homicidios proyecta a terminar el año con 24 homicidios por cada 100 000 habitantes, de los más altos de la historia y actualmente de la región. Todo esto en contexto de las enormes incautaciones de droga y operativos de control dentro de las cárceles.

El mensaje está claro. Nos declararon una guerra. Por esto, el conflicto actual del país trasciende contiendas políticas porque es estructural, no coyuntural. Vivimos el resultado de errores y omisiones del pasado. Sin embargo, tenemos el presente para actuar. Ya no cabe otra perspectiva más que trabajar activamente por la paz y dejarle un país seguro a las siguientes generaciones.

El Gobierno debe responder con acciones estratégicas y contundentes. La oposición debe aportar con críticas constructivas para remar hacia el mismo lado. Es urgente la unidad nacional de cara a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. No más culpas, no más oportunismo, no más excusas. Acciones. Es trabajo de todos.

Es momento de sentar las bases de una sociedad de paz con medidas de largo plazo como el acceso a la salud, educación, empleo, vivienda y crédito para atacar el problema de raíz. Por otro lado, también con medidas complementarias de resultados inmediatos como los controles, cooperación internacional, incautaciones, infraestructura, recursos y presupuesto.

Nos puede gustar o no el Presidente y cualquiera es una postura legítima, pero ese juicio no aportará en resolver el problema estructural de la violencia. Los gobiernos vienen y van, pero es un solo país, un solo Estado. Nuestro futuro está en juego.