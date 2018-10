La paz, memoria y olvido

En “Los moribundos”, relato de Julio Ramón Ribeyro, se cuenta que, durante la invasión peruana al Ecuador en 1941, son tantos los soldados heridos que muchos deben ser alojados en viviendas de poblaciones fronterizas. Se los distingue si son ecuatorianos o peruanos porque unos tienen botas y otros polainas. Los dos heridos graves llegan con los pies desnudos a la casa de quien narra la historia y, como han perdido las fichas de identificación, se desconoce su nacionalidad. Cuando uno de ellos pide agua, la hermana del narrador, cuyo novio ha sido llamado al ejército, le conmina: “No le des…Que se mueran de sed, que revienten esos pestíferos. ¡Son ecuatorianos! Ellos son los que van a disparar contra Marcos”. El herido menos grave revela que es del Ecuador, de Riobamba; al final, resulta el único que puede entender al otro soldado, un indígena peruano que solo habla en quechua, y le auxilia en su agonía, cuando dicta una carta para su familia.

Recordé el relato al celebrarse los veinte años de la firma de la paz entre Ecuador y el Perú, porque uno de sus logros es haber desmontado los sentimientos de odio y enemistad entre pueblos hermanos. Desde los textos escolares hasta los discursos oficiales alentaban la división y la desconfianza.



Las barreras comerciales se derribaron con más facilidad: en 1999, Ecuador exportó a Perú USD 188 millones; el año pasado, USD 1 283 millones. Las inversiones crecieron, se desarrolló el turismo, mejoró la infraestructura en la zona fronteriza…



Recordé también una jornada de clases del ex presidente Jamil Mahuad, en la Escuela de Gobierno de Harvard, en la cual relató, ante un grupo de profesionales, el complejo y delicado proceso de negociación de la paz. Un magistral testimonio y análisis de la forma ejemplar como se lo llevó hasta resolver un conflicto que parecía irresoluble.



Pocos días antes de asumir la Presidencia de la República el 10 de agosto de 1998, se cernían las amenazas de una guerra: en más de una decena de puntos de la frontera los soldados de una y otro lado se hallaban tan cerca que cualquier pequeño incidente podía provocar el choque militar. Más aún, al presidente Fujimori le presionaban voces belicistas, como las del jefe del Ejército, general De Bari Hermoza o del canciller Ferrero. Me parece que debían alentar las presiones guerreristas los sentimientos de revancha por la victoria militar ecuatoriana de 1995 en el Cenepa. En realidad, sin ella no hubiera sido posible negociar la paz.



Un mérito histórico de Jamil Mahuad es haber asumido de forma directa con el mandatario peruano la responsabilidad de la negociación. El mezquino olvido de este papel protagónico de tanta trascendencia solamente muestra la ciega naturaleza de la cambiante pasión política.



