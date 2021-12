El pasillo de Zaruma

Heredó la alegría del vals europeo pero en el camino se nos hizo triste. Eso de ser tonada de baile de la burguesía criolla no lo conformó y cruzó la frontera de la melancolía para convertirse por fin en sentimiento popular. El pasillo, que acaba de ser reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial, es a veces un espejo de nuestra identidad: al fin y al cabo, vivimos ilusionándonos y terminamos siempre sufridos y vapuleados.

Nos seducen las promesas y el coqueteo, pero después de las elecciones llega la decepción. Nos ignoran y nos manipulan. Llegan tarde y sus prioridades no son las nuestras. Los que juran cuidar reparten golpes en público y en privado, aunque luego lo nieguen y se escondan. Este es un país de cómplices, porque la traición siempre necesita de al menos un encubridor. Los argentinos suelen decir que la vida es un tango; para nosotros la vida es el pasillo, sobre todo en el Zaruma de estos días.

En 2016 Ecuador propuso a la Unesco que incluya a la ciudad orense en su lista de patrimonios. El argumento para la nominación subrayaba la armonía de pueblo históricamente minero que conservaba perfectamente sus residencias de madera en medio de una topografía de postal. En el texto enviado a la Unesco, Ecuador reconoce que se trata de una ciudad “vulnerable”, pero destaca una suerte de aura romántica que la define como una bella sobreviviente a los riesgos de la explotación. Otra vez la fatalidad.

Pero obviamente el amor nunca tiene la culpa del desamor. Y así como los cimientos de Zaruma están corroídos por el paso del tiempo, la desidia y la ambición desmedida, así también y por las mismas razones se desmorona en cámara lenta la sostenibilidad de un proyecto de país. No atesoramos a los tesoros, pero nos encanta la rimbombancia del título.

En ese mismo 2016, Ecuador solicitó además a la Unesco que considere incluir en su lista de patrimonios al “Itinerario Cultural del Tren Trasandino”. Todos sabemos cómo terminó la historia en 2020, cuando se dispuso el cierre de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador.

Las residencias centenarias con riesgo de desmoronarse me recuerdan a algunas de nuestras instituciones, y nuestro socavón que se traga estructuras es el circo político. Cualquier esmero es inútil si por debajo hay una agenda subterránea y oscura. Y ahí entra el pasillo otra vez, porque muchas veces nuestra reacción es de resignación. El alma rocolera y sufridora está bien para las canciones pero no para enfrentar los problemas del país; que si algún patrimonio debemos tener es la entereza para cambiar las cosas y la memoria para no olvidar a quienes nos hicieron daño. Alguien saldrá a vendernos en sus propias palabras la inmortal frase cantada por JJ: “no puedo verte triste porque me matas”. Pero obviamente será mentira.