Pascua a Pascua

O paso a paso. La liturgia cristiana nos recuerda en este día, Domingo de Pascua, que hay que caminar, de la mano del Resucitado, en la dirección del bien, de la justicia, de la paz y de la vida. Humildemente, los cristianos creemos que ese es nuestro destino, nuestro futuro cierto. Y por eso, a pesar de los nubarrones que acompañan nuestro peregrinar, confiamos y apostamos por la vida nueva. Mas no basta con creer. Si la fe no transforma la vida seguiremos adorando a un becerro de muerte. Este es el desafío en esta mañana pascual en la que conviene sacudirse las pulgas de nuestra ignorancia y de nuestra apatía.

No es suficiente con encerrarse en la torre de marfil y montar el decorado perfecto para dormir tranquilo y caliente. La paz que el Resucitado proclama exige esfuerzo, nos pide comprender que no hay tranquilidad posible dentro si el mundo arde fuera.

Hoy es un buen día para recordar qué tierra pisamos, qué pobrezas nos envuelven, qué mundo construimos y qué esperanza sembramos en el corazón de nuestro pueblo. Una vez más, los simples piensan que basta con votar y aguantar el chaparrón que se nos viene encima. No es así. El futuro se construye paso a paso, sacando de dentro a fuera lo mejor de nosotros mismos, poniendo nuestros talentos al servicio de los ciudadanos., de los más pobres y desvalidos. Aparquen los privilegios y cuestionen sus derechos. Si no hay justicia no hay derecho.

Y hoy es también un buen día para rezar, para engrasar esta máquina nuestra que chirría por doquier. ¿No oyen el ruido? Ruido de bala, de llanto y de dolor, de hartura y de desencanto. Las heridas de la patria nos piden trascender nuestras miserias. Le pido a Dios que este no sea el tiempo del miedo, del maldito miedo, sino el tiempo del esfuerzo y de la pasión por construir un Ecuador mejor, en el que habite la justicia y reine la paz. Ojalà que esta sea la Pascua de la paz y las armas cesen de escupir fuego.