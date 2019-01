No pasar la línea

anegrete@elcomercio.org



En la pregunta 3 de la Consulta Popular ,que convocó el presidente Moreno, no existe disposición alguna que permita a funcionarios del Ejecutivo o de otras áreas recibir o negociar recursos productos de fuentes irregulares y que son objeto de procesos impulsados por la Fiscalía General. El artículo 491 del Código de Procedimiento Penal Integral es claro. Establece que la figura de la Cooperación Eficaz- delación- es conducida exclusivamente por la Fiscalía. Ninguna de las otras funciones del Estado tiene parte y el presidente de la República fue inducido a un error por comunicar, celebrar y distribuir los USD 13.5 Millones de un embuste entregado o consignado. Hay que tener cuidado; por tanto, multa y trabajo forzado a los asesores.



El otro caso no corresponde a las piruetas populistas o lucimiento a las barras. Es un propósito doctrinario del Derecho Administrativo de parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (t) para transformar la Controlaría General en un Tribunal de Cuentas. Se desconoce si tal propósito también abarca a la Procuraduría, Fiscalía y superintendencias.



En este capítulo, es necesario recordar los límites del artículo 3 de la Consulta: “El Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias”. Es probable que la agenda de los consejeros transitorios se agotó con gran reconocimiento nacional. Se descubrieron varias madrigueras, se desbrozó la maleza, pero reformar la Constitución tiene otro trámite que no corresponde al momento político que vive el país.



A los miembros del Consejo (t) se les olvidó repasar la lista de ecuatorianos que ocuparon la Contraloría General del Estado. Aunque no es posible nombrar a todos es importante recordar a Ángel Felicísimo Rojas, Ruperto Alarcón, Julio Moreno Espinoza, Solón Espinoza, Hugo Ordoñez y muchos otros. Podían o pueden andar por las calles y el único orgullo que ostentan es o era haber servido a la Patria con honor.



A pesar de estos antecedentes, el Consejo de Participación Ciudadana (t), a pocos meses de cesar las funciones, promueve un debate doctrinario y constitucional para que el pueblo- jurista por antonomasia-, escoja entre un Contralor General o un Tribunal de Cuentas. ¿Se trata de una consulta o es una broma cruel? Pero la vida continúa: el dolor regresa desde Colombia; las medidas de ajustes se aprueban y se revisan, el déficit continúa y las municipalidades está al borde del barranco cuando triunfen muchos para cabildos y prefecturas. Los candidatos tienen el derecho de participar, pero el pueblo es libre, siempre que le den opciones . La papeleta es escogida a espaldas del sufragante, por los “soviets” correspondientes. Nota: ¿Les pasa algo al presidente y vicepresidente que se volvieron xenófagos?