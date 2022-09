Partidos o partidas

La patria parece estar en manos de políticos pueblerinos. Ulloa, Murillo y los Saquicelas, colocados al frente de las principales funciones del Estado practican la política del enredo. No cuentan con los compañeros para tomar las decisiones, no convocan a sesiones, mandan ternas y las retiran, ya no saben a quién representan ni sabemos los representados a quién sirven.

El gobierno es un grupo de influyentes que no han sido elegidos sino designados por el elegido. El Ejecutivo es ineficiente y no se avergüenza porque tiene la coartada de todo gobierno: recibió un país en crisis y no hay gobernabilidad. No dijeron eso cuando aceptaron el cargo…

La ineficiencia, la corrupción, las mafias, el narcotráfico, están destruyendo al país y están provocando pobreza, violencia, resentimiento, todo parece encaminarse a la desgracia final: el advenimiento de un redentor que apenas elegido se convierta en dictador y se rodee de funcionarios corruptos y sanguinarios custodios.

Nadie parece saber cómo evitar la desgracia. El gobierno ha propuesto algunas soluciones pero no llega a tomar la decisión. Nos habló de un gran acuerdo que nunca llegó, nos amenazó con la muerte cruzada y la dejó pasar, nos prometió una consulta popular y nunca la formuló. Hasta la salida última, la que se adopta en situaciones desesperadas, parece imposible.

La reconciliación nacional, después de matarse o antes de empezar a matarse, suele ser la salida, acompañada de amnistías a cambio de política civilizada. La forma suele ser una nueva Constitución aceptable para todos los bandos. Esta solución supone la existencia de partidos políticos, pero no tenemos partidos sino partidas, es decir bandas, cuadrillas, facciones o pandillas.

Una consulta popular para que el pueblo obligue a los partidos a contar con afiliados, a practicar democracia interna, a formar líderes y cuadros de gobierno, a estudiar la realidad nacional y expulsar a los tránsfugas, reduciría las doscientas.