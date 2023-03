Partidos de basura

¿Cuál es la principal razón para que la Asamblea sea semejante cloaca? Vale la pena aclarar, ese edificio es un foro donde los partidos se reparten el país. No es un Ecuador representado en miniatura, es una sala de intercambio.

Este pantano está compuesto y es el reflejo de los partidos. La mayoría son pequeñas haciendas al servicio de un gran jefe. Véase al PSC, al RC5, a CREO (al menos lo que queda de él) y los movimientos provinciales. Cacicazgos todos. Otros si tienen una estructura orgánica diversa. Es el caso de Pachakutik y la Izquierda Democrática.

Desgraciadamente, con frecuencia, los liderazgos que se toman estas estructuras buscan utilizarlas como plataformas al servicio de grupos económicos específicos. El resultado es que –a pesar de su composición diversa- estas organizaciones terminan volviéndose también vehículos de defensa de intereses económicos específicos.

Por esto no hay una representación de los intereses ciudadanos en las instituciones públicas. El Estado está a años luz de lo que los ciudadanos reclaman y necesitan. Los huérfanos, los verdaderos huérfanos del sistema son sus supuestos dueños, los ecuatorianos.

Entonces las esperanzas son remotas. ¿Qué interés tendrían los partidos en reformarse? El cambio profundo que requieren, debería diseñarse y aprobarse por estas mismas organizaciones que ahora secuestran el país. Posibilidades lejanas.

Necesitamos que el CNE fiscalice las torcidas finanzas de los partidos (organismo compuesto por autoridades asignadas por estos organismos). Es imprescindible una reforma al Código de la Democracia para que los procesos de primarias sean transparentes y reales (no simplemente pantallazos simbólicos que “legitimen” a quienes ya están en el poder). Clave la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que los asambleístas hagan mínimamente su trabajo de representación de los ecuatorianos. ¿Cómo hacerlo sin la colaboración de los mismos partidos? No tengo idea.