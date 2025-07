En Portugal, estacionar un automóvil en cualquier ciudad, sea Lisboa, Oporto o una villa del interior, es un ejercicio de orden, eficiencia y respeto al ciudadano. El sistema funciona casi sin intervención humana, sin estrés, sin cuidadores ni candados.

La clave está en la tecnología. En cada parqueadero público existe un sistema automatizado: barrera de entrada, cámara que registra la placa, ticket impreso o digital, y en las calles máquinas modernas para el pago por tiempo definido. No hay empleados exigiendo boletas ni patrullas con cronómetros. La eficiencia sustituye a la coerción.

Si el usuario desea estacionar en la calle, puede hacerlo fácilmente eligiendo el tiempo necesario, pagando desde su celular, e incluso ampliando el plazo con un clic. Si se marcha antes, paga solo el tiempo consumido. Nadie multa por 1 minuto. Nadie pone cepos. Nadie lo trata como delincuente por estacionar, no hay informantes de los delincuentes, ni hay delincuentes fingiendo ser cuidadores.

En Ecuador estacionar se ha convertido en una experiencia de alto riesgo, frustrante y punitiva. Municipios que deberían dar ejemplo de honestidad, han creado un sistema basado en la desconfianza, la amenaza y la trampa recaudatoria. En muchas ciudades, se cobra la hora “o fracción”, incluso si el vehículo estuvo apenas unos minutos. No existe control automatizado, no se cobra por minuto, no hay devolución proporcional. Pero sí hay agentes rondando como cazadores, listos para colocar cepos a quien se pase un segundo del tiempo.

Lo más alarmante: se cobra por un servicio que no se presta. No hay vigilancia activa, no hay seguro, no hay asistencia, no hay responsabilidad cuando el carro ha sido violentado o robado. El espacio público que debería ser accesible, funcional y regulado con criterio técnico, se convierte en una trampa legal para extraer dinero a los ciudadanos. Y lo peor: esto ha sido copiado por empresas privadas adjudicatarias, que operan con idéntico modelo, abusivo e ineficiente.

El ciudadano ecuatoriano vive con miedo a estacionar. Debe calcular minutos, correr para evitar multas y aceptar condiciones arbitrarias impuestas por municipios que, en lugar de educar y facilitar, castigan y estresan. Cobrar por un tiempo no prestado es, en cualquier otra industria, un fraude o delito contractual. Pero en Ecuador, el robo desde las entidades públicas se ha legalizado.

Mientras tanto, en Portugal, el mismo servicio se convierte en un ejemplo de respeto al tiempo y libertad del ciudadano. El Estado implementa tecnología y el usuario responde con responsabilidad. La clave no es la cantidad de policías o empleados, sino la confianza institucional y la inteligencia tecnológica, que en Ecuador no se implementa porque no se quiere, pues no daría espacio al reparto oscuro, pues al final del día, nadie sabe cuántos coches se estacionaron, ni cuantos pagaron, ni cuantos fueron multados. Lo manual permite corromper.

Ecuador debe observar y corregir. Porque si no puede garantizar un sistema de parqueo justo, eficaz y proporcional, entonces no tiene autoridad moral para exigir cumplimiento ciudadano. Estacionar no debería ser una condena. Debería ser un acto simple, transparente, sin miedo, que impulse la movilidad, el comercio y el turismo.