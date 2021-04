La paradoja

Condenando al “Opus Dei”, se decía que, con Lasso, éste sustituiría al laicismo en el Ecuador.

El 2021 debía concluir un régimen que se inició el 2007 invocando ser de izquierda, con frases sobre políticas de género y derechos paritarios -que pugnaba por seguir con el candidato Arauz, para un continuismo como los de Venezuela y Nicaragua- .

Correa, el 2010, prohibió que en los colegios haya reinas por la “manipulación de las jóvenes”. Pasaron los meses y él mismo introdujo, en forma de “chistes”, frases sobre las mujeres. En el enlace No. 252, “yo no sé si la equidad de género mejora la democracia, lo que sí es seguro que ha mejorado la farra” (…) ”¡Qué asambleístas que tenemos! Corcho, hay que aumentarles el sueldo eh, porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas, Dios mío, Yo ni me fijo en esas cosas, me contaron, (…)”. En el enlace 348, glosando la canción “Je l’aime à mourir” (La quiero a morir), Correa sentenció “’(…) es la versión del soltero, del novio, La versión del casado es ‘la quiero matar’”, una frase con sesgos de violencia, que muchos asumen. En el enlace 415, le pidió al camarógrafo que enfoque desde las piernas a una Ministra de su gabinete: “Vean esa parada sexy, está guapísima así, muy sexy. ¿Le ven la pinta (…)”. En el Observatorio de Medios del Ecuador, 2016, Daniela Arias señalaba que Correa “trata a las mujeres con condescendencia y las exhibe como objetos sexuales si forman parte de su régimen; y, con descalificaciones y duros términos si son opositoras”.



Lasso, presidente electo, al presentar al sector social de su gobierno, con cinco mujeres profesionales, académicas y ejecutivas -y tres colegas varones-, el 26 de abril del 2021, asumió la necesidad de políticas de género; de que nunca deberá haber un femicidio que no se condene; que maltratos a la mujer, de hechos o de palabras, deben sancionarse; y, que debe respetarse la decisión de las personas de formar pareja, aun LGBT. Además, abrió la posibilidad de diálogos sobre otros temas sensibles.



La otra realidad. Con el voto de los países de izquierda, antiyanquis, el Consejo Económico y Social de la ONU, participando 54 Estados, entregó a Irán la Presidencia de Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, principal organismo intergubernamental mundial para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Irán se ha negado a firmar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. En Irán, los maridos son impuestos, las mujeres no tienen protección frente al trato violento, su testimonio en los tribunales cuenta la mitad que el de los hombres.

¿Izquierda?, ¿derecha?, ¿qué piensa lector?