El papel de la fortuna en política

El camino al poder político es ahora más que antes un viaje al caos y el caos es el imperio de lo aleatorio. Dicho más claro, para gobernar se necesita suerte. Nuestro presidente ha tenido suerte. Ganó una elección que parecía perdida, se aprobó por arte de birlibirloque un paquete de impuestos, el precio del petróleo se acerca a cien dólares, a los países vecinos les ha caído la maldición gitana de la izquierda y el imperio ya no tiene a quién ayudar sino a nosotros. Para que nadie resienta, maticemos diciendo con Jean Cocteau que debemos creer en la suerte porque no hay otra manera de explicar el éxito de aquellos que no nos gustan.

La suerte, aunque no se la merezca, cuando llega hay que aprovecharla. Si el país tiene ingresos imprevistos por el precio del petróleo, si todo el país es una mina de oro, cobre, plata, molibdeno y otros minerales, si los mercados tienen hambre y nosotros producimos alimentos; nada puede explicar que no estemos reduciendo la pobreza y reactivando el aparato productivo. Solo la política del fracaso se dedica a inventar pretextos y buscar enemigos a quien culpar, esa es la política populista. El populismo es como la huipala, tiene todos los colores.

Los gobiernos que tranquilizan o, por lo menos, ganan tiempo, son los que presentan objetivos, proyectos, resultados, obras. En un período de cuatro años no puede gastarse un año entero en deshacer acuerdos y quedarse solo, en tratar de meter las manos en la justicia metiendo policía en el Consejo de Participación Ciudadana, dejar paralizada a la sociedad por el miedo a la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la protesta social.

Los falsos amigos del gobierno pueden estar dispuestos a justificar cualquier exceso, maniobra o mentira, pero los ciudadanos sin trabajo y sin esperanza no tienen tiempo. Si aguzamos el oído tal vez llegaremos a escuchar el pedido del pueblo: gobierno, dame trabajo y deja el resto por mi cuenta. Para el pobre, la suerte es hermana del trabajo.