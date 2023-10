Imagínese como dueño de una panadería, la única para una población de 16 millones de personas, lista para su inauguración. Claramente Ud. desea que su negocio siempre tenga clientela, que crezca y que sienta que la atiende bien. Sin embargo, antes de abrir sus puertas debe decidir si vende pan de sal o pan de dulce; siendo estas las únicas alternativas y mutuamente excluyentes entre sí. AUd. ya le han compartido información fresca sobre las preferencias de los consumidores y con esto debe tomar su decisión. Esta información revela que al menos el 60% de sus potenciales clientes prefieren el pan de sal. Consecuentemente, si Ud. decide racionalmente, debería vender pan de sal y no pan de dulce.

Este caso no es muy distante de lo que debe ocurrir a nivel político en el poder ejecutivo. Lo que un gobierno produce obviamente no es pan, sino políticas públicas. En este sentido, las políticas públicas sin bien no saben ni a sal ni a dulce, sin duda deben tener un “sabor”, un matiz, que debe ir en consonancia con las preferencias ciudadanas. Es decir, si las preferencias ciudadanas indican que en su gran mayoría se inclinan por la centroizquierda, mal haría un gobierno en producir políticas públicas con sabor a cualquier otra tendencia que se contraponga a estas preferencias inicialmente reveladas.

Evidentemente, aunque existen ingredientes similares para elaborar un pan de sal y un pan de dulce, no todos son iguales, hay ciertos que hacen que el producto final sea distinto. Paralelamente, en la producción de políticas públicas para que tengan un matiz u otro, definitivamente deben existir elementos distintos, y estos están en el Gabinete Ministerial. Es muy improbable que un Gabinete con matices liberales produzca políticas públicas conservadoras, por ejemplo. De ahí que, si un gobierno tiene claramente identificadas las preferencias de sus ciudadanos, su Gabinete Ministerial debe ser consistente con estos elementos para producir políticas públicas congruentes con esas preferencias.

En síntesis, si el presidente electo no desea replicar los errores del saliente desde el minuto cero, debe tener claro el pan que debe producir y los ingredientes necesarios para ello.