La palabra vs la realidad…

Es justo reconocer los relevantes logros del gobierno, como la vacunación, disminución déficit fiscal, aumento reserva internacional, captura de droga, etc.; estando pendiente la seguridad, desnutrición, salud, gobernabilidad, preguntas consulta, recuperación confianza, etc. Vale reflexionar sobre esto último; desde siempre y ojalá por siempre, cuando se da la palabra, se deja en prenda la confiabilidad, lo cual no requiere contrato ni firma, ya que está solemnizado por el pagaré del honor.

Ante los incumplimientos a la palabra, la explicación gubernamental sería que, “la realidad educa, obligando a reconocer la equivocación y a rectificar”.

El reconocimiento y rectificación es correcto y de sensatos, lo cual amortigua el efecto de la equivocación; pero cuando se trata de la palabra dada y no digamos si ésta va avalada del juramento, el tema tiene otro matiz y repercusión; ya se trate de la palabra en campaña, que se entendería tendría bases ciertas de la situación de país; no digamos, la palabra en funciones esté o no acompañada de juramentos.

La pregunta es, ¿qué hacer cuando la realidad, a criterio del actor, indicaría tomar un camino diferente al ofrecido por la palabra empeñada? Siendo la palabra sagrada, su incumplimiento no se subsana simplemente con la rectificación. El deber es cumplir la palabra, cumplir sin claudicar, cumplir con fe; puliendo inteligente y concomitantemente los elementos que la realidad y no la conveniencia obligue objetivamente a corregir; salvo que, de manera previa y excepcional, con franca comunicación gubernamental, se exprese disculpas y, la comprensión y dispensa moral ciudadana, cuando su cumplimiento fruto del apresurado compromiso, cause grave o irreparable daño.

La realidad de los incumplimientos dados, debe servir para educar y reivindicar la confianza, a efectos de disponer de la prudencia como herramienta en los compromisos venideros; disponiendo siempre de la razón y no de la emoción; y por ende tomando rumbo el debido cuidado y el serio compromiso.