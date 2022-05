“Estamos en eso…” expresión repetida en todas las instituciones del estado. Forma elegante y mañosa de decir “no hemos avanzado, no hicimos lo suficiente, no hay resultados”. Jamás nos responden con un “no hemos cumplido”. Y con autocrítica, peor. Siempre,“estamos en eso.”

Los ejemplos sobran… el radar de Montecristi, Don Naza en Defensa, infraestructura educativa, medicinas en hospitales, insumos para cedulación, sanciones al SNAI, reforma del IESS. “Están en camino, ya mismo se terminan, no sabíamos que eran emergentes, tenemos muchas tareas”… El asunto no queda ahí. A nivel país también están pendientes la estrategia de seguridad en cárceles y calles, la política de empleo, la protección ambiental, la recuperación del agro, la guerra a la corrupción…

La Asamblea también es ejemplo de justificaciones a procesos que no acaban, de protocolos enredados, de leyes guardadas. El Poder Judicial no queda atrás; cientos de denuncias siguen trabadas en primeras instancias; el pedido de extradición de la Corte Nacional ilustra el problema. Nadie dice “no está listo, no lo previmos”. Siempre hay alguien a quien culpar. Todo pendiente.

Podríamos seguir… Resulta admirable, en cambio, que no queden pendientes cuando se trata del FMI. Fluye todo, no falta nada. Imagínense lo que sería decirles, “estamos en eso, no tenemos herramientas, se cayó el sistema”.

Esta cultura tiene historia. Las agendas de cambio de cada elección se esfuman enseguida. No es solo burocracia insensible. Es también sentido de prioridad, oportunidad y confianza. Y además, debilidades estructurales en el diseño de políticas y planes, indicadores, riesgos, responsables, plazos. Y por supuesto, comunicación; nos llega solo publicidad y escándalos huecos.

Un país suspendido, irresuelto, incierto. No avanzamos pero estamos en eso. A un año de gobierno, las propuestas no se despliegan. Lo pendiente nos inunda, nos abruma. Todo puede esperar. El país puede esperar. El país pendiente. El país que no llega a ser.