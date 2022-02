País estancado

“Los inversionistas esperan saber cuál va a ser la relación entre productividad laboral y costos de la mano de obra en los años por venir; cuándo va a declinar el riesgo país”.

Luego del buen rebote del 2021, la economía ha entrado en un estancamiento acorde con el bajo crecimiento previsto del 2%, igual al incremento demográfico. El impulso del cambio de gobierno, la buena vacunación y las reformas tributarias no están produciendo el dinamismo que precisamos para aumentar el empleo, debido a la falta de nuevas decisiones que requieren una acción más eficiente del gobierno de Lasso para procesar las discrepancias políticas, como es su deber.

Hace falta un plan serio que convenza a los inversores que es bueno invertir en un país dolarizado que no tiene riesgo cambiario. Aquellos están esperando saber cuál va a ser la relación entre productividad laboral y costos de la mano de obra en los años por venir, conocer cuándo va a declinar el riesgo país desde los 700 puntos que está y cuándo van a bajar las tasas de interés para que haya más préstamos a las pequeñas empresas. Si esto se demora, por más viajes que haga el Presidente no vendrán a invertir, mientras los bancos acumulan liquidez porque no hay demanda de crédito en una economía estancada.

El presidente Lasso debe convencer a los asambleístas que es importante consensuar la reforma laboral y de atracción de inversiones, a fin de que el país ofrezca un contexto favorable sin sacrificar los intereses nacionales, que es requisito básico de la convivencia social.

Ordenar la economía implica enfrentar la debilidad del IESS con medidas no populistas, cumplir los compromisos con el Fondo Monetario para obtener préstamos de los organismos multilaterales, pues necesitamos fondos urgentes para hacer inversión pública en proyectos productivos que impliquen desarrollo, pues ahora no hay ni siquiera para componer las carreteras y puentes dañados, a la espera que los constructores impongan elevados peajes en costosas carreteras para sacar la producción nacional a los mercados. No hay propuestas del gobierno para ningún proyecto que motorice al crecimiento y así seguiremos estancados.