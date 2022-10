La otra cara de las consultas (II)

No siempre los electores en las consultas se pronuncian a favor o en contra de lo que se pregunta, sino a favor o en contra de quien pregunta. Terminan siendo una aprobación o censura de una gestión. Pero, en la dinámica política pueden incidir otros elementos. La clave ahora es distanciar los contenidos de la descalabrada imagen del gobierno.

Algunos dicen ciudadanizar las propuestas. Que asuntos como el de la extradición, la disminución del número de asambleístas, el rol de complementariedad de las FF. AA. en materia de seguridad interna, o la protección ambiental, se valoren al margen de la imagen del gobierno. El circuito entre un gobierno débil, una ciudadanía decepcionada y las tensiones políticas, pueden echar resultados indeseados.

Las consultas plebiscitarias tienen peligros, advertidos por Giovanni Sartori. El sacrificio de un sano debate. La condena al sí o al no. La disyuntiva de lo blanco y de lo negro. El todo o la nada. En La democracia en 30 lecciones, habla de la democracia refrendaria o directismo, donde no se produce una intermediación de representantes y representados. En nuestro caso, hay representantes sin representados.

Sartori dice: «Son democracias amputadas y empobrecidas». Donde no existe el dialogo y el debate, ni condiciones para reflexionar. En el plebiscitarismo no hay espacio para que la discusión preceda a la decisión. La polarización y la pasión no ofrece sitio para los argumentos y las razones. Las posiciones están tomadas de antemano. La gente no se interesa en los contenidos; simple y llanamente está dispuesta a castigar a quien la convocó. El plebiscito, para Sartori, no es una institución integrada a la democracia representativa, «sino un instrumento que la suplanta (…) una decisión se define de suma cero cuando alguien lo sale ganando lo gana todo y quien sale perdiendo lo pierde todo». En el mecanismo de la democracia directa no hay debate ni intercambio.