El caso de los “Cinco de Central Park” copó la atención de la sociedad estadounidense en 1989 cuando Antron McCray, Kevin Richardson, Korey Wise, Yusef Salaam y Raymond Santana, cuatro adolescentes afroamericanos y uno de origen hispano fueron involucrados en la violación y ataque a Trisha Meili, una joven blanca que hacía deporte esa noche en el emblemático parque de New York.

Los jóvenes -en realidad casi unos niños que tenían entre catorce y quince años, salvo Korey Wise que tenía dieciséis- fueron inculpados por la policía y por la fiscalía sin una sola prueba en su contra, utilizando para la acusación formal sus propias declaraciones realizadas con intimidación, agresiones, ofrecimientos ilegales y presión psicológica. Tras un proceso parcializado e inundado de violaciones a los derechos de los muchachos, éstos fueron condenados a penas de entre cinco y quince años. En el año 2002, un violador en serie, Matías Reyes, confesó haber sido el único autor de aquel crimen. Tras las investigaciones, al haberse comprobado que su ADN coincidía con el de la víctima, los cinco jóvenes fueron liberados de responsabilidad.

La plataforma Netflix lanzó una serie de cuatro capítulos basada en este caso, titulada “When they see us” (Cuando nos ven), aunque en español consta como “Así nos ven”, título que no representa la verdadera intención de Ava DuVernay, directora y coautora de la serie que muestra justamente la invisibilidad general que sienten personas de grupos minoritarios (afroamericanos, latinos o árabes) en los Estados Unidos, a menos que se trate de un hecho delictivo o de un suceso trágico en el que normalmente son vistos como los primeros sospechosos, y son acusados y juzgados muchas veces sin pruebas.



La serie toca además un punto sensible para la justicia de los EE.UU., en especial para estados como Nueva York o Florida, los más corruptos en materia judicial, plagados de procesos nulos o anulables, de violaciones constitucionales reiteradas y de injusticias como la de los “Cinco de Central Park”. Pero ¿qué es lo que hace que las cortes de estos dos estados sean señaladas en su propio país como las más corruptas? La primera razón se encuentra en el propio sistema de justicia estadounidense que determina los ascensos y promociones de fiscales y agentes de policía con base en las condenas que estos funcionarios logren en su carrera. Es decir, mientras más condenados a muerte o a prisión perpetua, más posibilidades de seguir con éxito en la carrera judicial.



La otra razón está en el racismo que aún impera en una sociedad de mayoría blanca, pero en la que se condena en mucho mayor proporción a los afroamericanos y latinos. Las estadísticas son evidentes: de la población carcelaria total, un 36% son afroamericanos, aunque su proporción nacional es tres veces menor; un 22% son latinos con una proporción del 16%, y un 32% blancos con una proporción total de 64%.