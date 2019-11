¿Qué nos espera?

Los acontecimientos de octubre dejaron flotando en el ambiente del país un cúmulo de sensaciones negativas y una inmensa cantidad de preguntas sin respuestas. El futuro se vislumbra nebuloso e incierto, entre otras razones porque la situación fiscal es todavía más apremiante tras el retiro de las medidas económicas como consecuencia de la crisis, pero también porque hoy nos domina el desasosiego, la desconfianza, el temor, la incertidumbre, el revanchismo y una preocupante escalada xenofóbica.

La primera parte del año 2020, si es que no se repiten episodios violentos o nuevas intentonas golpistas de los que sabemos, seguirá más o menos el mismo ritmo de este final del 2019, entre pesimista, lánguido y empantanado. El gobierno actual sentirá aún más sobre sus hombros el peso descomunal de la brecha fiscal y de la recesión provocada en origen por el gobierno de la década saqueada, pero además deberá continuar y terminar el desmontaje de lo que queda de esa estructura dictatorial y corrupta que dejó el correísmo. La segunda parte del año venidero, por el contrario, nos mantendrá a todos ocupados y pendientes del proceso electoral de febrero del 2021.



A menos que existiera una gran sorpresa, como por ejemplo una pandemia de madurez política o un repentino y masivo brote de conciencia social y auténtica vocación de servicio, en ese proceso electoral tendremos quizás un trío de candidatos con opciones (no necesariamente buenas y alentadoras) y una larga comparsa de aspirantes de poca monta que, empujados por intereses oscuros o inflados por su propia idiotez, vanidad y ambición, provocarán la tan temida dispersión de votos.



Hacia finales del año entrante, tal vez incluso un poco antes vista la notoria inclinación de ciertos políticos por la letra chica y las zonas grises, las ofertas de campaña inundarán los espacios de medios, foros públicos y redes sociales.



Se hablará sin duda del “outsider”, que bien puede ser un novato o un candidato imprevisto que surja de otra esfera de la propia política o de un ámbito distinto a ésta. Si su presencia se concreta, esperemos que no se trate de otro populista chabacano o de un nuevo postulante a caudillo que se aproveche del voto disperso.



En todo caso, ya sea un “outsider” o un viejo conocido, esperemos que aparezca entre las opcionadas al menos una candidatura seria, democrática y responsable, dispuesta en primer lugar a atender la morosidad que arrastramos todos con los más necesitados: salud pública universal y efectiva, educación y cultura gratuita y de calidad, y acceso a todos los servicios básicos.

Luego debería enfocarse en el empleo, que solo se alcanzará cuando se atienda la primera franja de necesidades y se consoliden las políticas públicas de apertura y garantía a la inversión nacional y extranjera, se afiance la seguridad jurídica con normas claras y estables, y se equilibre finalmente las finanzas públicas. La paz y el progreso llegarán por añadidura.