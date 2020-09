Cuatro años después

En Manabí nadie ha logrado olvidar el terremoto de abril de 2016. Además de las víctimas, más de seiscientas setenta personas cuya memoria flota aún entre sus seres queridos y conocidos, también se recuerda cada día aquella tragedia por los escombros que descansan incólumes en varias de sus ciudades o por los esqueletos herrumbrosos y carcomidos de lo que alguna vez fueron edificios de viviendas, locales comerciales, templos u hoteles.

No se puede olvidar en aquellos parajes esa hora fatídica, las 18:58, cuando al rugido intestino de la tierra le sucedió la tremenda trepidación y la oscuridad instantánea que se apoderó de todo. Y, en pocos segundos, la desesperación, angustia y desolación.



Recuerdo que viajé a Pedernales dos semanas después de la tragedia. Nunca olvidaré esa sensación devastadora de una ciudad que parecía haber sido bombardeada, destruida por la fuerza implacable de la naturaleza. Y, sobre todo, no podré olvidar jamás el olor putrefacto que inundaba cada rincón de la ciudad, el olor que emanaba de los cuerpos que aún se encontraban bajo las ruinas, el olor de la muerte que se quedó allí durante varias semanas.



Los manabitas son gente recia, trabajadora, valiente, gente que no se doblega ni en las peores circunstancias. Entre la miseria que ya empezaba a manifestarse y en medio del dolor por las vidas perdidas, ellos se despertaban temprano para colaborar en la remoción de escombros con la esperanza de encontrar a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos desaparecidos… Y ya estaban levantando sus pequeños comercios, ya estaban anudando sus redes, ya estaban puliendo sus pangas o inventándose cualquier negocio para salir adelante.



La ayuda que ofreció el gobierno de entonces, los tributos anticipados y las donaciones públicas desaparecieron en buena parte por la corrupción y la codicia de funcionarios y políticos que se aprovecharon de la desgracia de la gente para levantar fortunas. El famoso fondo de salvamento solo salvó a cuatro vivos, pero a la gente que sufrió la tragedia en carne propia no le llegó nada.



Cuatro años después, Pedernales, Cojimíes y los poblados aledaños se sienten otra vez abandonados. En esta ocasión por un virus que ni siquiera entienden de dónde salió, cómo llegó hasta sus playas y caseríos. Los hoteles, que se empezaban a levantar después del terremoto nuevamente se vinieron abajo, pero en esta ocasión por la falta de turistas. Las tiendas de barrio y los mercados están abastecidos pero los visitantes aún no aparecen. El mar, como siempre, les ofrece su riqueza y ellos la toman agradecidos así como toman los frutos abundantes de esa tierra fértil, magnífica, generosa, que les proporciona alimentos.

Cuatro años después, el sur de Manabí parece que se hubiera quedado estancado en el tiempo, y aunque se siente la tristeza y la angustia por la falta de trabajo, siempre se encuentra una sonrisa franca y, sobre todo, se siente esa fuerza natural de esa gente que nunca se acobarda.