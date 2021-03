Ahí les quiero ver

En los últimos días ha habido una especie de negociación entre el Gobierno y la Asamblea. El objetivo es, al menos en teoría, subsanar las supuestas inconstitucionalidades de la Ley de Defensa de la Dolarización. Pero eso es teórico, porque la real oposición al proyecto de ley no va por la autonomía del Banco Central sino por su parte medular: los cuatro sistemas de balance del BCE.

La Constitución hiperpresidencialista que tenemos pone a casi todo el Estado bajo el control del ejecutivo. El BCE no es una excepción, pero igual sería mejor tener un Central más autónomo (claro que ese concepto es difícil de entender para quienes no comprenden la necesidad de, por ejemplo, cortes independientes o contralorías autónomas).



En la búsqueda de algo más de autonomía, el proyecto propone una estructura que, dentro de la Constitución actual, le de un poco más de independencia al BCE para que, entre otras cosas, no se vuelva la caja chica del gobierno. Y la supuesta inconstitucionalidad de esa limitadísima autonomía es lo que llevó a la Asamblea a devolver el proyecto al Presidente.



Pero esa no es la real razón por la que la Ley de Defensa de la Dolarización es detestada por los populistas. El tema central está en el sistema de cuatro balances del BCE, un ingenioso mecanismo, creado por la Ley Trole del año 2000, que impide que el gobierno debilite las reservas del Banco y que siempre garantiza un alto nivel de respaldo a lo que los bancos y el sector público tienen depositado en esa institución.



El mecanismo genera tanta confianza que fue una de las claves para la consolidación de la dolarización en sus primeros años de vida. Afortunadamente esa estructura se mantuvo intacta hasta la reforma legal de fines del 2014 en que se borró los sistemas del balance.



Y no es coincidencia que los préstamos del BCE al gobierno, que eran muy pequeños hasta el 2014, hayan empezado a dispararse desde el 2015, llegando a su máximo nivel en los últimos días del gobierno anterior: entre mediados de 2015 y mayo del 2017, pasó de menos de USD 500 a casi USD 6 000 millones. Por cierto, tampoco debería extrañarnos que la creación del destructivo dinero electrónico se pudo dar, justamente, a raíz de la derogatoria de los cuatro sistemas del balance del BCE. Entonces, la propuesta sería quitar del proyecto de ley todo lo relacionado con la gobernanza del Banco Central, porque “ahí les quiero ver” a los asambleístas que sueñan con gastarse la plata de la reserva y ya no puedan esconderse detrás de unas supuestas inconstitucionalidades.



Quizás lo ideal sería que el Gobierno envíe una reforma que sólo cambie el balance del Central para ver cómo se inventan defectos de un sistema que ya funcionó por más de 14 años.