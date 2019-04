Escribía el enorme Cortázar, en Rayuela, su poética, hermosísima novela: “hombres realizados… que han dado un salto fuera del tiempo y se han integrado en una suma, sí… los ha habido, pero no basta. Yo siento que mi salvación, suponiendo que pudiera alcanzarla, tiene que ser también la salvación de todos, hasta el último de los hombres”. Lo mismo quería Cristo, lo querían los santos y los revolucionarios de verdad. Pero, a estas alturas del horror, de la muerte, de la emigración y la desgracia en nombre de la revolución; de la corrupción inagotable de los gobiernos ‘revolucionarios’, la rebelión ha trastocado por completo su sentido. Sin embargo, siempre habrá seres humanos que sufren por los demás. Y pienso en mi pueblo, porque quisiera decir, no solo ahora, sino siempre, alguna de las verdades que nos duelen, que nos rebelan y que, a la vez, nos ayudan a seguir. Y porque pensar, escribir, decir son también formas de ayudar, de contribuir a un ápice de claridad, a una mirada generosa en favor de los otros.

Idealmente, todos somos buenos. Todos ansiamos una sociedad mejor y ese ápice de humanidad que aún preservamos nos llama, y la palabra ‘salvación’ nos obliga a pensar en los demás, a mirarlos de cerca… Esta idea de trabajar para que todos tengamos una vida digna –tal es, en resumen, la redención que proclamamos- dura mientras no nos dejamos invadir por el escepticismo, sumidos en la comodidad, apoltronados. Entonces nos ganan la duda, la palabra y el razonamiento fácil; la certeza ¿consoladora? de que siempre habrá desgracia y desgraciados; la de que no hay sociedades perfectas, porque aun en las democracias avanzadas el ser humano sufre.



Este egoísmo placentero, adobado por el miedo a arriesgar nuestro tiempo, además de lo poco o mucho que tenemos, nos impide avanzar. Ya lo dijo Sartre: ‘el ser humano se mide en situaciones límite’, y mientras no nos lleguen la enfermedad, el quebranto de quienes amamos, mientras tales ‘situaciones límite’ no nos toquen, no podremos medir la calidad de nuestra inquietud, el poder de este deseo de comprensión y ayuda. Mientras tanto, el pueblo-pueblo se mide cada día en la pobreza, esa ‘situación límite’ a la que nos hemos habituado y que, por tanto, no lo es, para nosotros.



Ya es terrible en este artículo hablar de ‘nosotros’ y de ‘los demás’, ‘los otros’, ‘ellos’. Hablar del pueblo-pueblo, como de un conjunto aparte, que no nos incluye. Sartre ignoró, y nosotros evitamos recordarlo, que pobreza, ignorancia, desgracia son situaciones límite que mientras tocan a los demás, pueden ser olvidadas; que podemos olvidar el cáncer de la corrupción -y que quizá nos ‘conviene’ olvidarlo, para no perder nuestra paz interior que se altera cada vez que sabe de más huidos, de ovejas y ovejos sinvergüenzas, ramplones que aún pululan en nuestros escenarios; del cínico del ático-. Si ‘las señas de identidad de un país son su cultura y su educación’, ¿nosotros en qué extraño planeta residimos? ¿Dónde reside nuestro olvido?