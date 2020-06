De Kenia con amor

Un sobrino mío, intérprete de Naciones Unidas en Kenia, África Oriental, me llamó para pedir que avisara a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNAC) que Galo Cevallos, segunda autoridad de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) tenía urgencia de hablarle. Cevallos no daba con Rodas. Cevallos es padre de la compañera de mi sobrino. Cumplido el encargo, Cevallos informó a Rodas que Arcotel prepara un proceso de adjudicación de frecuencia modulada; que el 2 de julio, ante notario, se constatará lo entregado a dicho concurso; que el primer objetivo del proceso es fomentar la libertad de expresión como fundamento de la Democracia. Por esto, solicitaba a la CNAC avalar tal proceso. Rodas consultó con los suyos. La decisión fue abstenerse, pues se sienten legos en materia tan compleja. Bien por Xavier Aguirre y Galo Cevallos, cabeza y ojos de Arcotel, pues basta comparar concursos anulados con el concurso actual.

En 2016, medios privados y comunitarios competían entre sí, aunque tenían características distintas. Hoy, personas naturales, colectivos, pueblos y organizaciones sociales que cumplan con los requisitos pedidos, podrán optar sin inconvenientes por frecuencias para estaciones comunitarias.



En 2016, no hubo distribución de frecuencias por tipo de medio de comunicación. Hoy, las frecuencias para medios privados y para comunitarios están diferenciadas. En 2016, hasta un 33% de frecuencias era para medios públicos; hasta un 33% para los privados; y hasta un 34% para comunitarios. Distribución irreal. Hoy la distribución de frecuencias es hasta un 10% para medios públicos; hasta un 56% para privados y hasta un 34% para comunitarios.



En 2016 y 2019, no se determinaba cómo demandar frecuencias. Hoy, sí: O continúa la adjudicación por proceso público competitivo o se otorga mediante adjudicación simplificada. Antes se evaluaban cuatro planes, pero uno de ellos, -el comunicacional- era subjetivo, atentaba contra la libertad de expresión y de opinión y prevalecía sobre la valoración técnica de Arcotel. Hoy, en beneficio de los participantes, se aprecian lo técnico, lo financiero y la gestión, aptos los tres para evaluaciones objetivas y prácticas. Lo técnico tiene más puntos. Todo esto simplifica trámites y ahorra recursos.



Antes no se exigía garantía de seriedad de la oferta. Hoy, sí. Por ejemplo, cuando un interesado desiste de participar o cuando no firma el título habilitante de una radio privada, la garantía, entre otras causales, se ejecuta. Antes, solicitud y documentos debían entregarse en físico y digital. Hoy, solamente digital. ¡Ay, Rafael! Y decías “Cero papel.”



Soñamos los soñadores que el proceso sea tan transparente como copa de cristal, porque “Si esta copa de cristal / se me rompe, nunca en ella / beberé; nunca jamás”. (A. Machado). Y a Machángara olerá la frecuencia dentellada.