Reactivar la economía local

Algunos empresarios en el Ecuador pensaron que, con la terminación del largo periodo de confinamiento, la economía comenzaría nuevamente a reactivarse. Sin embargo, eso no ha sucedido así.

Ante la persistencia de la pandemia, el alto grado de incertidumbre y el temor de que la situación de la economía empeore aún más, los consumidores han tendido a restringir aún más sus gastos. Por ello, la posibilidad de que la economía se recupere en un corto plazo es francamente difícil. No imposible.



El Banco Central del Ecuador prevé que el PIB caiga en el 2020 en un -9,6%. Para revertir esta tendencia el Gobierno nacional debería aplicar paquetes de estímulo fiscal y de carácter económico para evitar la quiebra de empresas y que miles de personas pierdan sus puestos de trabajo. Eso lo han hecho Estados Unidos, Europa y otros países a nivel mundial.



La situación del Ecuador es en extremo delicada ya que el Estado está casi quebrado. No tiene para cubrir sus obligaciones externas, el pago a proveedores, los salarios de la excesiva burocracia… De ahí que, en lugar de aplicar medidas que tiendan a la reactivación de la economía se insista en la alternativa de aplicar más impuestos (el adelanto del pago al impuesto a la renta es un ejemplo).



En momentos de crisis y de recesión, la teoría dice que hay que inyectar recursos en la economía para mantener la demanda agregada interna (consumo + inversión + gasto público). No lo contrario.

Sin embargo, más allá de lo que haga o deje de hacer el Gobierno central no debería ser motivo para quedarnos estáticos y ver cómo se hunde el barco.



Las autoridades locales podrían cumplir un papel clave en esta crisis. A más de contribuir a frenar la expansión del virus y velar por los sectores más vulnerables, deberían asumir un rol más activo en la reactivación de la economía local.



A través de “Mesas o Consejos de Reactivación Económica”, lideradas por autoridades locales y otros actores, se podrían plantear medidas emergentes de apoyo para evitar el cierre de empresas y el aumento del desempleo.



La crisis provocada por la covid-19 debería ser motivo para que los GADs emprendan programas de apoyo con componentes de asistencia técnica, inteligencia de mercados, gestión de la calidad, financiamiento, innovación y competitividad territorial.



En otros países de la región, la importancia del factor económico ha dado lugar a la creación de nuevos modelos de desarrollo urbano. Ciudades innovadoras, inteligentes, competitivas, en red…



El sector productivo generalmente se ha desarrollado sin el apoyo de las instancias gubernamentales. No obstante, ahora es necesario ir al auxilio de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Hay que garantizar la sostenibilidad económica de la producción. De este modo, el rol de los gobiernos locales es vital. Principalmente promoviendo y articulando respuestas diferenciadas en función de las particularidades de cada territorio.