Comenzaré felicitándole a Alexandra Kennedy-Troya, articulista de opinión de este Diario, por exigir transparencia y diálogo en las decisiones que se están tomando en el Ministerio de Cultura en cuanto al Museo Nacional, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y el destino que se le piensa dar al edificio de la Unasur.

Por mi parte, en esta misma columna he manifestado mi pensamiento respecto a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Hoy, de haber transparencia y diálogo, mi primera pregunta sería, sin llegar a extremos de excelencia. ¿Una Biblioteca Nacional como la de Madrid o Buenos Aires? Tales bibliotecas suponen haber contado con importantes recursos, voluntad y decisión mantenidas en el tiempo: pretenden abarcar todos los campos en humanidades y en ciencias. ¿Es lo que también se pretende con la de Quito? A mi juicio, ni antes de la pandemia, peor después con un país en soletas, las fuerzas no nos han dado ni darán para lograrlo, más aún si mantener propósitos no es precisamente una característica de los países del Tercer Mundo.



¿La Biblioteca Nacional de Quito el centro neural de una red de las bibliotecas ya existentes? Todas minúsculas, algunas paupérrimas, sin mayor oficio ni beneficio como no ser los servicios de Internet que ofrecen las bibliotecas de todas las universidades. ¿Los asesores del ministro de Cultura tendrán términos de comparación? ¿Serán ‘viajados’? ¿Habrán visitado esas portentosas bibliotecas especializadas como la del Museo del Hombre, en París, la del Instituto Smithsoniano de Washington, la del Instituto Ibero-Americano de Berlín, la de Ciencias de la Lomonosov de Moscú o la de Transferencias Científicas y Tecnológicas de Nanking? Sin transparencia ni diálogo toda pregunta es pertinente. Cabe esta apostilla: no hay peor enemigo de la cultura que el chagra que cree que la mejor feria del mundo es la de su pueblo.

A lo que sí estamos llegando, a lo que sí podemos llegar con voluntad y solvencia es a una Biblioteca Nacional de Autores Ecuatorianos: nacionales o extranjeros, en humanidades y en ciencias, que publicaron en el país o en el exterior.



Le debemos al jesuita Aurelio Espinosa Pólit, ilustre humanista, el haber iniciado hace casi cien años tan inteligente y noble empeño, al crear la Biblioteca Ecuatoriana que hoy lleva su nombre. Los jesuitas han contribuido a definir nuestra identidad, y desde la Colonia. Son diestros en mantener estupendas bibliotecas como las de Quito, antes de la expulsión.



¿Habrá un lugar más apropiado que el edificio de la Unasur para que allí funcione la Biblioteca Nacional de Autores Ecuatorianos? ¡No! ¿Deberán continuar dirigiendo dicha biblioteca los jesuitas? ¡Sí! Los gastos de funcionamiento de dicha biblioteca deberán ser compartidos entre el Estado y la Compañía de Jesús? ¡Desde luego!