Los problemas fundamentales que enfrenta el Ecuador giran alrededor de la economía y para solucionarlos se requiere del entendimiento claro de su naturaleza. La pandemia ha agravado la situación que ya se enfrentaba y la ha elevado a la categoría de tragedia. El creciente desempleo personifica las graves consecuencias que se avecinan; el verdadero drama que paradójicamente relegado frente al equilibrio fiscal. El desempleo no es un problema de contratación laboral sino consecuencia de una disfunción general de la economía, una organización irracional de la sociedad

La Ley de Apoyo Humanitario invoca el deber primordial del Estado de concebir políticas públicas a partir del principio de solidaridad. Pero se han aprobado disposiciones que inducen al aumento del desempleo y a la reducción de los salarios, al dar lugar a la posibilidad de contraer la jornada laboral y a las nuevas formas de contratación con flexibilidad. Se ha consagrado una vez más la utilización de lemas y discursos sobre los que se trata de legitimar el peso de la carga de la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

El desempleo es el principal problema que se debe resolver porque el país se enrumba hacia una reducción significativa de la capacidad de consumo, por disminución o falta de ingresos, que incidirá directamente en el estancamiento de la producción. No cabe entonces reducir los ingresos y forzar hacia la desocupación en momentos en que se requieren más inversiones para levantar la oferta y la demanda. En una situación de crisis no cabe la austeridad, pues genera un círculo vicioso: se frena la demanda, la producción disminuye, los ingresos fiscales disminuyen y la mejora de la posición fiscal no se cumple.



Recurrir a la flexibilidad en la contratación de fuerza laboral incide en la reducción de los costos para las empresas –para ser competitivas-pero no crea nuevos puestos de trabajo, pues, de requerirse la contratación adicional se recuperará la utilización del tiempo completo que fue reducido para los actuales trabajadores, no crea nuevos empleos, al menos en corto plazo. Este tipo de medidas son propias de la economía de oferta y no van a resolver el problema de la falta de demanda; ésta incide en la producción y en el empleo y es un círculo vicioso difícil de romper.



Sin embargo, los desafíos laborales van más allá de la oferta y la demanda, se remiten al funcionamiento global de la relación salarial en situaciones de desigualdad entre trabajadores y empleadores. El papel del Estado es entonces favorecer la creación de puestos de empleo mediante políticas de apoyo al crecimiento y no para obtener los equilibrios fiscales, sacrificando la capacidad de consumo. Por tanto, el imperativo es encontrar los recursos o los mecanismos para obtenerlos, de manera de revitalizar el flujo productivo, con lo cual se demandará fuerza de trabajo.