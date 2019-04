Corrupción, ceguera y descaro

Se retuercen las entrañas al constatar el descaro y la carencia de escrúpulos con los que “mentes lúcidas” elaboraron leyes orientadas a permitir el apropiamiento doloso de ingentes sumas de dinero y la instauración de cortinas de inmunidad. Fueron transacciones con enormes sobreprecios, desviados por “las manos limpias” a los insaciables bolsillos sin fondo, de aquellos en cuyos pechos latían “corazones ardientes” por enriquecerse rápida y desesperadamente.

Se inobservó el sistema de contratación pública que exigía concursos y licitaciones, para reemplazarlos por falsas declaratorias de emergencias en salud, vivienda, vialidad, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, explotación petrolera y otras más, que les permitían contratar con avidez, en el menor tiempo posible, con empresas corruptoras.



El mandatario anterior ordenó a su obsecuente Asamblea que elimine, en la contratación pública, la obligación de contar con los informes previos, de Contraloría y de la Procuraduría General del Estado, y que suprima la Auditoría de Gestión que investigaba el uso de los recursos públicos y los resultados. Exigió se establezca, como requisito de procedibilidad, que la Fiscalía no pueda iniciar investigaciones ni acciones penales relativas a peculado y enriquecimiento ilícito, si no existe informe previo de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, (en franca contradicción al mandato constitucional).



Han transcurrido dos años de funciones del nuevo gobierno; no han trascendido actos de corrupción como, en igual lapso, estallaron en la década pasada. Recordemos los pativideos, la narcovalija, el gran hermano, los come cheques que fueron preámbulo de una apabullante acción delictuosa reflejada en créditos chinos con garantía de nuestro petróleo a altísimos intereses y plazos cortos, impagable deuda pública, desfinanciamiento del IESS, misteriosos viajes de los aviones presidenciales, escuelas del milenio abandonadas, carreteras con enormes sobreprecios, adquisición del terreno del Aromo en un valor 57 veces más costoso que el catastral, Refinería fallidamente repotenciada a altísimo costo. Los contratos con Odebrecht, sus coimas, las hidroeléctricas, sobrepreciadas y defectuosas, y muchos casos más.



En el decenio anterior, la sumisa Asamblea nunca fiscalizó. Hoy, con descaro, aquellos asambleístas que archivaban las denuncias se han convertido en implacables fiscalizadores, en ciega obediencia a su líder prófugo, empeñados en romper la institucionalidad que, con mucha dificultad, se va rescatando, en un esfuerzo de la mayoría de ecuatorianos para erradicar la cultura del dolo y del atraco que, instaurada en el período presidencial pasado, reemplazó a la moral y a la ética como normas de educación y formación de nuestra juventud y adolescencia.