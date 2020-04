Diana y los pillos

En la atmósfera cerrada de la cuarentena sopló un viento de justicia que limpió la cara del país. Proceso jurídico que tiene un personaje emblemático, Diana Salazar, quien viene enfrentando a pícaros muy poderosos desde el FIFA-gate de Luis Chiriboga. Por ello estaba muy preparada para investigar el escándalo del Arroz Verde que dos periodistas destaparon a la luz pública.

Y este martes vio cómo las sólidas acusaciones de la Fiscalía dieron pie para que la Justicia condenara a los cabecillas de ese gobierno en el que robar fue revolucionario y las coimas eran un acuerdo entre privados. Condena que debieron encajar los correístas incrustados en el Gobierno y las universidades, en el vergonzoso IESS de Granda, en la Justicia, en el CNE, en el ala golpista del movimiento indígena. No se diga en la Asamblea Nacional.



Sin alharaca, ajena a la retórica florida de los doctores venales, simplemente cumpliendo con su función y siendo valiente, vertical e incorruptible, nadie ha hecho tanto, con su sola presencia y actuación, por la reivindicación de una minoría como Diana Salazar. En realidad, por tres minorías pues ella fue triplemente marginada: por negra, por mujer y por humilde.



De ahí que su carrera hasta la Fiscalía General haya sido un modelo de esfuerzo, aplicación, coraje y honradez, lo que no es muy común en la atmósfera viciada de la justicia nacional donde han metido la mano los políticos y el gran billete desde tiempo inmemorial. Y donde Correa y Mera hicieron lo que les dio la gana, llegando a colocar a esa misma Pamela Martínez, a la que hoy desconocen y denigran, como vicepresidenta de la Corte Constitucional.



Sabemos que fueron Zurita y Villavicencio, dos periodistas perseguidos por Correa, quienes denunciaron la estructura delincuencial del caso Arroz Verde. Y que la jueza Camacho y los tres miembros del tribunal cumplieron con su deber y hoy cuentan con el reconocimiento nacional. Pero la que llevó la batuta de la acusación legal, enfrentando la difamación y las amenazas de la mafia revolucionaria y jugándose literalmente el pellejo, fue Diana Salazar, a quien entrevisté hace tres años, cuando se destacaba en la Unidad de Lucha contra la Corrupción.



Ya entonces no le había temblado la mano contra los traficantes de oro, ni contra Glas y la plata de Odebrecht, ni contra los dueños de un banco tránsfuga que la amenazaron de muerte. Me gustó su sencillez, la insistencia en aclarar que no es política, que actúa con datos y busca la verdad. Me gustó que tomara con naturalidad su trabajo y no explotara su condición de mujer negra. Se advertía ya que iba a llegar lejos como emblema de un pueblo decente, dispuesto a exigir cuentas a sus autoridades.



Con ese viento de justicia, hasta las defensas antivirus de las gentes buenas de este país subieron un poco desde el martes.