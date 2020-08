¿Serán usurpadores?

No sé si la pandemia habrá trastocado las tendencias migratorias… Muchos migrantes han quedado represados, otros han vuelto a sus hogares de origen, posiblemente otros estén preparando las maletas para salir en estampida en la primera oportunidad. El éxodo inverso de unos y los campos de refugiados en los que otros malviven le parten el alma a cualquiera.

Más allá de los sentimientos encontrados que provoca la movilidad humana conviene seguir pensando en ello. Lo cierto es que en el actual panorama mundial hay abismales diferencias culturales, económicas y de oportunidades. A los más que tienen menos les atrae la forma de vida de los países desarrollados e intentan acceder a ella sea como sea. Orden, longevidad, salud, educación, comodidad y calidad de vida resultan un potente efecto llamada.



Frente a esta comprensible migración - posiblemente ustedes y yo haríamos lo mismo en semejantes condiciones de vida miserable – siempre habrá respuestas emocionales e interesadas tales como “en mi jardín, no; y en mi país tampoco”, que contrastan fuertemente con el derecho que toda persona tiene de buscarse la vida donde pueda para respirar y vivir.



Frente al pragmatismo y a la compasión, aparece la irracionalidad y, sin tener que hacer muchos esfuerzos, la antipatía y el odio. La gran tentación es crear mundos xenófobos, bien protegidos e impermeables, en los que nuestros seres y nuestros haberes estén bien seguros. Sin embargo, el conflicto está servido, no sólo por la presión sobre las fronteras, sino por la inmensa dificultad que supone integrar social, cultural y económicamente a gentes de otras latitudes. Sin resolver los problemas interculturales e interétnicos en el propio país (pienso en el conflicto racial que atraviesa los EE.UU.), más difícil resulta asumir las dierencias que vienen de fuera.



Las acusaciones están a flor de piel. Unos llaman a otros usurpadores y otros a unos racistas. Al igual que las tribus germánicas presionaron sobre las fronteras del Imperio Romano, parece que no hay mares ni muros que puedan contener la presión de los migrantes con sus incesantes oleadas, su perseverancia y la presencia de los menores a los que Mr. Trump mete, sin demasiadas contemplaciones, en sus jaulas de trofeos. Siento especial compasión por ellos. Con frecuencia tengo la sensación de que se pierde la conciencia de quiénes son: niños y adolescentes que huyen de mil amenazas y a los que, muchas veces, nadie acompaña y protege. ¿Qué hacer? Sin duda que cubrir sus necesidades básicas, pero habrá que hacer algo más: integrarlos en una sociedad en la que no eres nadie si no tienes estudios, capacitación o destrezas… Pero, sobre todo, habrá que generar vínculos con ellos, saber quiénes son, qué han vivido, qué sueñan y desean. Y, finalmente, acompañarles en su proceso, hasta que, como pájaros, capaces de remontar, alcen el vuelo.