Normas para tramposos

Uno de los propósitos que se demuestran de la Constitución vigente ha sido amparar y proteger a los tramposos. Basta comparar los textos entre la del 98, que rigió hasta el 2008, y la que la revolución ciudadana, a la cabeza el prófugo en Bélgica, aprobó a la medida en Montecristi y que le hicieron ratificar al pueblo en las urnas, que ni siquiera leyó su contenido.

Solo se escuchó que llegaba una Constitución llena de derechos, que con ella se les iba a dar la felicidad y que iba a durar 300 años. La demagogia del populismo rampante que ha promocionado mentiras, que evade la justicia pero que presiona y busca doblegar a jueces como lo hicieran en el correísmo cuando le metieron mano en la administración judicial.



El art. 101 de la Constitución del 98 decía que no podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección popular: quienes, dentro de juicio penal por delitos sancionados con reclusión, hayan sido condenados o llamados a la etapa plenaria. La Constitución correísta eliminó la última parte: el art 113 dice que no podrán ser candidatos de elección popular solo quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de reclusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Es decir, pretenden que se proteja a los que a pesar de tener sentencias si no se resuelve la etapa de casación. Hay un ex presidente que salió el 2000 y que espera aún dictamen en casación; otro tiene grillete, juicios y pretende ser candidato.



Eso explica lo que hicieron los mentalizadores de la Constitución y por ello luchan a muerte, a cualquier precio y a como dé lugar, para que la justicia -a través de ciertos jueces o conjueces cuestionados o timoratos- no llegue a ejecutoriar sentencias. Ellos deben dejar el miedo y actuar en Derecho, sin temores ni favores a nadie ni deslindar responsabilidades dilatando procesos. Deben responder con los Códigos, sin doblegarse a presiones de enfermos de poder que se enseñaron a meterle mano a la justicia.



El daño es inmenso y se relaciona también con otras normas legales. Varias reformas de las tantas que incluyeran y que hoy se evidencian con beneficios a quienes fueran del gobierno anterior y para delincuentes. En el Código Penal incluyeron la suspensión condicional de la pena de hasta 5 años; el régimen semi abierto (pre libertad), que implica que cuando hayan cumplido el 60 % de la pena pueden salir de la cárcel, sin haber rehabilitación social ni hayan reparado con la devolución de los millones que las sentencias disponen. Derogaron en el COIP disposiciones de los arts. 54 y 78 de la Ley del IESS que establecían sanciones penales a quienes tomen unos fondos para usarlos en otros. Aunque fue denunciado oportunamente, hoy se entiende por qué lo hicieron, para estar inmunes de sanción de tanta corrupción y que reine la impunidad.