Mentiras económicas

No existen decisiones económicas en situaciones de falta de recursos fiscales que satisfagan a todos. Cualquier medida que pretenda reducir el déficit fiscal va a producir reacciones de algún sector que se sienta afectado. Si hay una reducción significativa de gasto público en la nómina habrá protestas de personas o gremios laborales, si se busca incrementar impuestos para aumentar los ingresos fiscales muchos mostrarán su desagrado por aplicar decisiones restrictivas en una coyuntura de estancamiento económico, si se pretende eliminar subsidios habrán protestas por creer que esto va a producir una ola inflacionaria y va a afectar a los más pobres.

Lo real y cierto es que las decisiones económicas que buscan corregir un problema como un desequilibrio público cercano a los USD 5 mil millones definitivamente tendrá secuelas negativas pero si se las aplica de forma adecuada el beneficio de la ciudadanía será mayor al costo. Una gran mentira es pensar que el problema fiscal se va a corregir sin sacrificios. Que los sacrificios se perciban como injustos si puede ser verdad, por eso es que las decisiones deben ser integrales, oportunas y en las dimensiones necesarias. Para reducir el déficit fiscal deben adoptarse decisiones combinadas de ingresos, gastos y de aquellos subsidios que no cumplen el rol de proteger a los que realmente requieren el apoyo del Estado. El aumento de la recaudación tributaria en momentos de estancamiento no es adecuado pero sí se pueden subir las contribuciones sin incrementar las tasas impositivas. La corrección de la evasión, la fijación de aranceles menores que desaliente el contrabando, entre otras, pueden ayudar a crecer antes que a decrecer los ingresos. Reducciones en el gasto corriente mediante procesos negociados con servidores públicos al tiempo de la definición del rol del Estado en las competencias que realmente le compete, también contribuirían a frenar el desmedido gasto del Estado. Y, de forma simultánea, la supresión de subsidios a los sectores que no necesitan el apoyo estatal y la focalización hacia aquellos que sí lo requieren, siempre en base a criterios estrictamente técnicos, de igual forma ayudaría a generar mayores ingresos fiscales reduciendo el déficit.



No es verdad que la eliminación de subsidios genera un impacto descontrolado de los precios. Hay un efecto inicial que luego se desvanece en el tiempo porque no hay actividad económica que incremente la demanda y los precios como tampoco el Estado puede ni imprimir dinero ni depreciar al moneda por estar dolarizado.



Es imposible gobernar en base a presiones de todo lado, aceptar comentarios económicos que son puras mentiras, pretender quedar bien con todos o vivir bajo la amenaza que si no se aplican ciertas decisiones económicas armamos el relajo otra vez.