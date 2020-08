Más allá de la renegociación…

La renegociación de la deuda externa ecuatoriana resulta de mucho beneficio para el país. Disminuir el capital en 1.540 millones, bajar 3.9 puntos porcentuales la tasa de interés, (de 9.2 a 5.3%) y extender el plazo hasta el 2040 es realmente un logro que sin lugar a dudas concede un alivio importante a la caja fiscal muy afectada por la disminución de la demanda y precio del petróleo en el mercado mundial así como por la caída de la recaudación tributaria, consecuencias de la perversa pandemia que nos azota.

Sin embargo y más allá del éxito de este proceso, es importante que el Ecuador considere una nueva estructura de su gestión económica dadas las condiciones de la economía local y global, que registran pérdidas de miles y millones de empleos, disminución de la producción, ventas y consumo, quiebra de empresas e iliquidez privada y pública, condiciones que con seguridad se mantendrán así por lo menos en el mediano plazo. No mirar esa realidad y esperar una recuperación rápida en medio de la calamidad es por lo menos ingenuo.



Estamos frente a un nuevo ciclo económico, cuya característica fundamental es la incertidumbre y el aumento de la pobreza, con serias amenazas y conflictos sociales y donde las recetas económicas convencionales no funcionarán muy a pesar de que muchos gobiernos y empresarios intenten no cambiar la página. La brusca contracción de la economía mundial (-4.9% ); América Latina (-9.4% ) y Ecuador (-10.9% ) previstas para el 2020 por el FMI en su Informe de Perspectivas de la Economía Mundial a junio pasado, permiten asegurar que es una porfía tratar de restaurar los niveles de producción y consumo en el corto plazo.



Por ello los países deberán reinventar mecanismos y estrategias que lleven primero a sanear los conflictos y brechas locales y no al revés. En ese esquema la estructura de la deuda planteada resulta vital para disponer de recursos y tiempo en el cual se deberá dirigir los esfuerzos hacia los sistemas sanitarios de manera de poder controlar los picos de infección y salvaguardar los recursos necesarios para el acceso a la vacuna cuando ésta esté disponible, a la par deberán realizarse los esfuerzos necesarios para apuntalar la inversión y el empleo, precautelar la sobrevivencia del mayor número de empresas y trabajar en disminuir los costos de producción y aumento de la productividad.



Pero más allá de lo dicho el Ecuador entero deberá velar por un manejo eficiente y ético de los recursos financieros, es preciso el uso escrupuloso de los recursos, la determinación de prioridades de gasto, austeridad en todos los ámbitos, fomento de la cultura de la ética y un implacable combate a la corrupción, a través del sistema de justicia y la educación. Su omisión nos sumirá en una crisis mayor.



La política pública es determinante en la recuperación de la economía y una oportunidad inaplazable para focalizar las medidas hacia los sectores más golpeados por la pandemia, con criterio de equidad y justicia.