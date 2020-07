Mahuad, 20 años de exilio

Tras dos décadas de exilio, lejos de su patria y de su familia, el ex presidente Jamil Mahuad permanece esta vez en espera de la respuesta del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia al recurso interpuesto por sus abogados defensores el 15 del mes pasado, dentro del proceso por el congelamiento bancario del 11 de marzo de 1999.

La jueza Ximena Vintimilla sentenció al ex mandatario, en primera instancia, como autor de peculado, a 12 años de prisión, y el Tribunal de la CNJ le rebajó a ocho años de reclusión menor ordinaria.



El doctor Patricio Vivanco, defensor de Mahuad, sostiene que, para establecer el delito de peculado es requisito esencial que la Contraloría determine indicios de responsabilidad penal, como contempla la Constitución, pero que dicho organismo de control informó que no encontró ningún vestigio. Agregó que el peculado implica abuso de fondos públicos y que el congelamiento de involucró exclusivamente a fondos privados, y que se imputa malversación, que dejó de ser delito con la reforma del Código Penal de 1978, esto es más de 20 años antes del caso que se juzga.



El doctor Vivanco acusa que los jueces de este juicio no han actuado con imparcialidad, en especial la doctora Ximena Vintimilla, quien ha presentado la sentencia como un triunfo y que ha llegado al extremo de expedir condena de 12 años de prisión, cuando el Código contemplaba un máximo de ocho años.



Otro argumento jurídico que esgrimen los defensores del ex Presidente es que el congelamiento de depósitos bancarios privados fue una medida de gobierno similar a la que se aplicó en varios países de la región para enfrentar la grave crisis económica de entonces.



En Ecuador la situación provino desde tiempo atrás por la caída del precio del petróleo a siete dólares el barril, el fenómeno de El Niño, el conflicto bélico con Perú, la devaluación galopante del sucre, la crisis de algunos bancos, a lo que se sumaron el feriado y el congelamiento bancario, lo que desencadenó la protesta popular y el retiro de respaldo de las Fuerzas Armadas y el consiguiente derrocamiento del Mandatario el 21 de enero del 2000.



En un recuento de la actuación de este personaje lojano, viene a la memoria el impacto que soportaron muchas personas como secuela del congelamiento bancario y entre sus logros como Alcalde de Quito destacan la instalación del trolebus, que hasta ahora es columna vertebral del transporte colectivo de la capital y, como Presidente de la República la firma del acuerdo de paz con Perú, la dolarización, la institucionalización del SRI, la creación del bono de la pobreza.



Si bien suele recurrirse al conocido refrán de que “la justicia tarda pero llega”, para justificar la lentitud característica de la Función Judicial, veinte años constituyen tiempo más que suficiente para que este histórico juicio sea resuelto ya, con la debida probidad y transparencia.