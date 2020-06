Que no pasen de agache

En la Ley de Apoyo Humanitario, para intentar salir de la crisis derivada del covid-19, promulgada el 22 de junio del 2020, se establecen las disposiciones transitorias décima novena y vigésima, que no deberían pasar de agache:

‘Décima Novena.- Con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la propagación de la pandemia del covid-19, por el período de doce meses, las entidades contratantes no iniciarán procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas aprobadas u otros instrumentos. El Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas por pagar porque no se ha concluido un trámite que depende de la entidad contratante o del Estado’.

‘Vigésima.- No se podrá ejercer la potestad coactiva, ni se generarán intereses por mora, cuando en la misma institución u otras entidades estatales de un mismo nivel de gobierno o empresas públicas, existan pagos pendientes al deudor o a quien le subrogue, derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas, facturas u otros instrumentos similares. Estas obligaciones pendientes de las instituciones o entidades estatales o empresas públicas se compensarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.



Aquellos procesos que se hayan instaurado o se encontraren ejecutando o en trámite previo a la declaratoria de estado de excepción, se suspenderán hasta por noventa (90) días adicionales de finalizada la emergencia sanitaria’.



Aún no están considerados los vetos del Presidente Moreno sobre el proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas que reforma al Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, siendo que el texto de esta Ley no debería estar en contradicción con las dos disposiciones transitorias citadas.



¿Existen los escenarios que se intentan superar? Así es, en el correato se destrozaron las cadenas de pago – o sea desde antes de la pandemia, agravada por ésta y otros problemas- porque los que deben ser pagadores que cumplan, el Estado y otras entidades del sector público, son los peores morosos, no sólo porque no se hacen las transferencias que se requieren desde la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para que haya disponibilidad de liquidez, de tal modo que el no pago o mora es una pandemia previa a la del covid 19, que afecta a los sectores público y privados.



En los hechos, desde el sector público se han trabado los procesos de autorización, para que se permita la facturación correspondiente. Esto es lo más urgente, a fin de que realmente se contabilice lo que debe pagar. Si esto no se hace, se seguirá en el mundo del ‘cuento’.