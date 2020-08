“El poder no corrompe, el poder desenmascara. No hay nada más perverso y peligroso que darle poder a un resentido, a un codicioso, a un pervertido y/o un corrupto (...)”. Rubén Blades, 2018.

Son muchos los que en el mundo sufren de las “patologías” mencionadas y han llegado al poder; y, los que quieren perennizarse en éste, o retornar o alcanzar el poder. Y esto, más allá de las ideologías.



Quizás el más reciente es Aleksandr Lukashenko. Gobernante de Bielorrusia, por más de cuarto de siglo, aliado de Putín, “reelecto” el 9 de agosto del 2020, con el “80%” de los sufragios, generando olas de manifestaciones y represión. Más allá de los vuelos de los aviones presidenciales del Ecuador, sólo para viajes, con pasajeros y cargas, con destino a Rusia y a Bielorrusia, entre el 2012 y el 2016, se alquiló aviones de Tame, con un costo de USD 1’ 018 111. ¿Mucho qué llevar a esos países? o ¿mucho qué aprender?



En el Ecuador se anuncian varias fórmulas presidenciales, la más reciente la de Andrés Araúz, economista de 35 años, discípulo preferido de Rafael Correa, que sería candidato a Vicepresidente. Arauz, estatista definido, el 26 de marzo del 2018, le escribió una carta conminatoria a Elsa María Viteri, entonces Ministra de Moreno, señalando, entre otras cosas, en negrilla intensa, que debía “establecer controles administrativos a toda transacción internacional pública y privada”, inversiones, exportaciones e importaciones, o sea a las que significaban flujos de divisas en el sector externo, que sostienen la dolarización, a pesar del inmenso gasto público que podría afectarla, en la profunda crisis que sufre el Ecuador por la corrupción y abuso del poder del correato y de cuadros de sus escogidos que siguieron con Moreno.



¿Podrá ser Correa candidato a Vicepresidente – trasladando la versión de la Cristina de Argentina, del 2019, al Ecuador del 2021?- Si, de no haber en los próximos días el fallo de casación que corresponde dictar a Ministros de la Corte Nacional de Justicia, sometidos a casi irresistible presión del correato, en todas sus formas de expresión; y, de continuar el facilismo para Correa en el Tribunal Contencioso Electoral, que estaría porque para su inscripción como candidato no se exija que sea en Quito, ante el Consejo Nacional Electoral, sino que podría ser en oficina consular o embajada en el exterior o por medio telemático.



El Tribunal Contencioso Electoral ya está viabilizando la vigencia de movimientos inscritos con decenas de miles de firmas falsas, porque al mismo tiempo que admite que su calificación es un acto administrativo, no electoral, se declara competente para levantar la suspensión de tales movimientos mientras no se repita la verificación de las falsedades en las firmas.