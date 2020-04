¿ ...Ahí están ellos?

La interrogante vino de mi sobrino Santiago Roldós Bucaram, el 25 de mayo de 1981, cuando los ataúdes sellados de sus padres Jaime y Martha y de los siete compatriotas que fallecieron con ellos el 24 de Mayo, habían ingresado al Palacio de Gobierno. En cada ataúd había una funda sellada. Santiago entonces tenía 10 años de edad.

Producido el choque en la cresta del cerro Huayrapungo, cerca de Celica, la ruptura y la explosión del avión, a la que le siguió un incendio, lo que se evidencia por los vestigios que quedaron. Avisados por un reconocimiento aéreo desde un helicóptero, llegó la patrulla que salió desde esa ciudad. La versión fue que a Jaime se lo reconoció por la corbata roja que usaba ese día. El canal lojano Ecotel trasladó la versión de que los restos de Jaime y Martha eran reconocibles.



Ninguna duda de que, producido el impacto, los que iban en el avión murieron.. La identificación de cadáver por cadáver se habría hecho en el sitio. Todos merecían honrarse en el simbolismo de sus funerales y eso se hizo.



El hecho viene a mi memoria observando la desesperación de los familiares ante los cientos de muertos dentro de fundas selladas en las morgues de los hospitales públicos de Guayaquil, en que se les ha dado la opción de decidir si asumen llevarse la funda con los restos de los que se señala son del familiar, o –de no retirarlos en 24 horas- que sean colocadas las fundas selladas en los ataúdes que se consigan, de obtenérselos, aun cuando sean de cartón prensado, para trasladarlos a bóvedas individualizadas. En esa circunstancia, sólo queda creer que la identificación dada fue correcta, imposible que se lo verifique, salvo un largo y complejo proceso de pruebas de ADN, entre otras.



De la acumulación de cadáveres, para identificación de éstos por todos los que lo pidan, o que éstos permanezcan horas en la intemperie, acarreando gravísimos problemas sanitarios, se pasó a las fundas selladas. La otra opción pudo ser un campo santo, partiendo de una fosa común, para un memorial colectivo, lo que se ha hecho en algunos países que han sufrido la violencia de las guerras.



Lo que no debió darse fue la demora para que se decidan soluciones, con todo lo que esto conllevó.

Ojalá que esa demora no se dé para preparar lo que van a significar los días después del encierro o confinamiento de millones de ecuatorianos, con empresas ilíquidas, sin ingresos inmediatos, con nóminas de pagos que atender, con la desesperación de cientos de miles de personas que buscan la subsistencia, o por el trabajo diario o por mantener los empleos. La desesperación es la peor consejera, porque genera violencia económica y social. El 15 de noviembre de 1922 y el 3 de junio de 1959, en Guayaquil significaron cientos de muertos.