El abuelo y careniña

Royce P. es “el abuelo”, de 65 años. Se conocen las fotos de él, sentado en una silla, rodeado de jóvenes. Habría podido pasar como un predicador formando a jóvenes.

Nacido en Estados Unidos, representante de una importante empresa extranjera, residente en un sector del Quito Tenis, donde viven familias de altos ingresos, no es formador de jóvenes, sino corruptor de jóvenes.



Los vecinos cuentan sobre las visitas de los jóvenes y las orgías que se realizaban. También se reunía con personal de la Policía Nacional.



Está siendo procesado en la investigación del asesinato de Carolina, adolescente de 15 años. Ella salió de su hogar la noche del sábado 25 de agosto del 2018, para ir a comer salchipapas con otros jóvenes, varones y mujeres. No habiendo retornado a su hogar, su madre denunció la desaparición. El cadáver fue encontrado el domingo 26 de agosto del 2018 en un terreno baldío del sector del Comité del Pueblo. Podría ser que su muerte se produjo alrededor de las 10h00 de ese domingo. La autopsia, hecha horas después, menciona lesiones en el abdomen, en la cabeza y la cara y en las extremidades, así como en sus partes íntimas.



La Unidad Policial Dinased, que debe investigar desapariciones y muertes violentas, inició una investigación. En el informe, hecho público el 17 de diciembre del 2018, se menciona que la defunción es por causa natural, pancreatitis aguda y edema pulmonar, con lo cual podría entenderse que la adolescente por su estado de salud tuvo un accidente y de allí sus lesiones en abdomen, cabeza, cara y extremidades, minimizando así la existencia de lesiones en las partes íntimas, vagina y ano, evidencias de una salvaje y despiadada agresión sexual. ¿Qué influencia tuvieron los policías contertulios del “abuelo”?



Después de un rastreo de información que hicieron los padres de Carolina se llegó a identificar a Christian, el “careniña”, detenido en marzo del 2019, vinculado con “el abuelo”, desde que en la cancha de golf le llevaba los palos. También hay otros jóvenes detenidos.



¿Cuál es la situación jurídica actual? Bajo el supuesto de que “el abuelo” no fue el autor material del asesinato de Carolina -parecería que antes hubo una orgía, donde se dieron los excesos que llevaron a la muerte de Carolina- se quiere responsabilizar de su muerte solo a Christian y a otros jóvenes, cuando debe estar claro que se trata de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, y “el abuelo” es quien la financia y dirige.



Los pervertidos no pueden ser exculpados. De no ser condenado “el abuelo”, se comprobaría que en la Policía y en la Función Judicial están verdaderos delincuentes que abusan de sus espacios de poder, al proteger a otros delincuentes.