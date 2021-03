Tiempos de resistencia

Vivimos tiempos inciertos y, a pesar de las sonrisas y promesas de los candidatos, somos muchos los que nos preguntamos qué será de nosotros, de este bendito país, sometido a la ruleta rusa de elecciones nuevas y de ofertas viejas.

En el ciclo de las horas y en el discurrir de la vida todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo, así dice el Eclesiastés. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo de esperanza y tiempo de desesperación,… Por eso, a pesar de que entre nosotros cobra fuerza la teoría del eterno retorno y la triste experiencia de tropezar siempre en las mismas piedras, conviene alzar la mirada y recuperar la esperanza siempre amenazada.



También nosotros podemos escribir una historia en la que cada cosa tenga su momento, cosas no deseadas que nos impone el ser humano con sus contradicciones y miserias. Duro resulta en nuestro entorno ecuatoriano descubrir la fuerza dañina que el hombre tiene de corromper la realidad y la esperanza del pueblo. Otras cosas, deseadas y alimentadas en el fondo del corazón, son fruto del esfuerzo, de la colaboración de muchas personas que ponen sus cualidades al servicio del bien, de la promoción de los hombres y de los pueblos. Están los grandes proyectos y, de forma sencilla y callada, está la vida cotidiana, sin relieve ni ruido, de gente que no sale en los periódicos, ni en las redes sociales, ni en la televisión, pero que, poco a poco, construye un mundo mejor, honesto, digno y confiable. Gente que, simplemente, hace la parte que le toca. Y lo hace bien. Al final, la vida se entreteje de fuerzas contrapuestas que necesitan tiempo y paciencia para afianzarse y entrelazarse como los hilos en un telar. La bella alfombra de la Catedral de Riobamba fue tejida en Guano por manos pacientes y artesanas. Para mí supuso una bella contemplación y, en cierta medida, un aprendizaje inesperado. Así es la vida: la belleza y el sentido de lo que tejemos está en cada hilo, en cada esfuerzo y cuidado, sabedores de que lo que comienza con prisas e improvisaciones suele morir pronto y de mala manera. Por eso, no desperdicien los pequeños hilos de la vida, los pequeños esfuerzos, porque en ellos está la posibilidad de la felicidad.



De pronto, Laso y Arauz, a pesar de sus discursos y de sus promesas, disfrazados de Papá Noel, se vuelven muy pequeños y serán todavía más pequeños cuando no puedan cumplir todo lo que prometen, sus bellos regalos envueltos en el celofán del populismo.



El tema va más allá de la coyuntura. Más me duelen los momentos duros, carentes de pan y de esperanza, que atraviesa mucha gente con la que comparto el camino. ¡Ay, si los mil dólares de Arauz les solucionaran la vida! Cuando ya sólo quede la calderilla, la fuerza devastadora del populismo volverá a quemarnos las entrañas. Tiempos de resistencia.